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Сайт Госдумы принял за мат окончание фамилии маршала Блюхера
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    Сайт Госдумы принял за мат окончание фамилии маршала Блюхера

    21:24  30 Октября 2017
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    Сайт Госдумы принял за мат окончание фамилии маршала Блюхера

    Москва, 30 октября. Электронная приемная Госдумы РФ зафиксировала мат в окончании фамилии маршала Блюхера и на этом основании не пропустила обращение жительницы Петербурга. 

    Женщина из Петербурга решила пожаловаться на вырубку деревьев около Лабораторного переулка в Калининском районе Петербурга, направив обращение в электронную приемную Госдумы, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге». Жалоба жительницы Петербурга была оформлена по всем правилам, однако в ней нашлись непарламентские выражения. Оказалось, компьютерная программа обнаружила в тексте обращения бранное слово — оно, как выяснилось, крылось в окончании фамилии маршала Блюхера. Проспект, названный в честь советского маршала, как раз проходит в Калининском районе Петербурга.   

    Как сообщила инициативная женщина, обращение ей все же удалось отправить —  для этого она вычеркнула адрес, содержащий фамилию маршала, из основного текста жалобы.

    Автор: Федор Веснин
    #госдума рф #электронная приемная #маршал блюхер
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