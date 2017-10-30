Сайт Госдумы принял за мат окончание фамилии маршала Блюхера

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Москва, 30 октября. Электронная приемная Госдумы РФ зафиксировала мат в окончании фамилии маршала Блюхера и на этом основании не пропустила обращение жительницы Петербурга.

Женщина из Петербурга решила пожаловаться на вырубку деревьев около Лабораторного переулка в Калининском районе Петербурга, направив обращение в электронную приемную Госдумы, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге». Жалоба жительницы Петербурга была оформлена по всем правилам, однако в ней нашлись непарламентские выражения. Оказалось, компьютерная программа обнаружила в тексте обращения бранное слово — оно, как выяснилось, крылось в окончании фамилии маршала Блюхера. Проспект, названный в честь советского маршала, как раз проходит в Калининском районе Петербурга.

Как сообщила инициативная женщина, обращение ей все же удалось отправить — для этого она вычеркнула адрес, содержащий фамилию маршала, из основного текста жалобы.