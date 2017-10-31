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Украина
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Украина
Испания прежде всего: 300 «ветеранов АТО» спешат на помощь королю
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    Испания прежде всего: 300 «ветеранов АТО» спешат на помощь королю

    16:44  31 Октября 2017
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    Испания прежде всего: 300 «ветеранов АТО» спешат на помощь королю

    Союз ветеранов АТО (так киевские власти называют конфликт в Донбассе) заявил о желании защитить единство Испании. Украинские военные записали видео, обращенное к Филиппу VI.

    Король наверняка изучил с интересом — очень уж привлекателен украинский опыт.

    Единство всем на зависть

    В роли главного объединителя и миротворца, само собой, Петр Порошенко. Будучи кандидатом на пост президента страны, он говорил: «АТО должно и будет длиться не месяцы, а считанные часы».

    Прошло 30 тысяч часов. Долго ли еще считать «считанные часы», Петр Алексеевич?

    Заметим, что будущий глава государства раздавал обещания со всей юридической осторожностью: «АТО должно, АТО будет...». В иных договорах читаешь нечто вроде: «Товар должен отвечать стандартам…», «Кролик должен быть свежим…» и т. д. Кролик должен, с него и спрашивайте. А поставщик — ничего не должен. Вот и к Порошенко вопросов никаких. Это «АТО должна была длиться». Кстати, насчет Порошенко и кролика…никаких скрытых аналогий.

    Испания прежде всего: триста ветеранов АТО спешат на помощь королю

    Много добра посеяли в Донбассе «воины света» — вооруженные силы Украины и, особенно, добровольческие батальоны.

    А если уж случался какой-то эксцесс, на помощь приходил мистер «закон и справедливость» — Юрий Луценко. Легендарное спасение командира «Бати» — золотая страница в истории правосудия. Ну, ограбил человек, ну убил, ну изнасиловал. Ведь никто не совершенен!

    Короче, спасли батю!

    Не только на линии фронта шла борьба за сердца и умы жителей Донбасса.

    Важным шагом к миру стала торговая блокада Донбасса группой радикалов.

    Пригрозив «блокадникам» пальчиком, Порошенко решил узаконить блокаду.

    Прекрасна и образовательная реформа, внедряемая Киевом.

    Едва ли не половина украинских граждан теперь не сможет получить образование на родном языке. Разве не чудо? У жителей Донбасса аж сердце защемило, так захотелось обратно на Украину.

    Украина опустилась на второе место в рейтинге патриотов

    Когда на своей земле порядок, можно смело заниматься Испанией. Здесь «ветеранов АТО» понять легко. Но у пытливых граждан остались все же некоторые вопросы.

    Мол, а у себя-то в стране точно все хорошо?

    Несколько удивил и слоган «Испания — прежде всего!», который использовали украинские бойцы в своем обращении.

    А как же, позвольте спросить, Украина? Прежде всего остального, но после Испании?

    Некоторые особо циничные пользователи Сети намекают, что инициатива отдаленно связана с отсутствием денег в своем Отечестве.

    Неужели помогло?

    И не очень-то верили в успех 300 украинцев в Испании.

    Котировки букмекеров качнулись в сторону мятежного региона.

    Однако лидер Каталонии, Карлес Пучдемон, взвесив все за и против, дал заднюю. Испугался...

    Второй фронт

    В это же время часть «ветеранов АТО» занялась делами внутренними. Напомнили Петру Порошенко о еще одном его предвыборном обещании — продать свои бизнес-активы. Для начала радикалы «предупредительно заблокировали» склад Roshen.

    Президент стал не первой жертвой подобных действий. Совсем недавно «патриоты» атаковали Сбербанк России.

    Порошенко тогда промолчал. Теперь же постучались к Петру Алексеевичу. 

     

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #порошенко #испания #ветераны ато
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