Испания прежде всего: 300 «ветеранов АТО» спешат на помощь королю
Союз ветеранов АТО (так киевские власти называют конфликт в Донбассе) заявил о желании защитить единство Испании. Украинские военные записали видео, обращенное к Филиппу VI.
Видно на Донбассе бандеровским мародёрам ничего не светит— ✯Sergey Rodin☭♋️ (@sneg_ru2017) October 28, 2017
«Ветераны АТО» создали батальон для войны против Каталонииhttps://t.co/TuM1jiEfDU pic.twitter.com/epePrnA2yi
Король наверняка изучил с интересом — очень уж привлекателен украинский опыт.
Немецкие СМИ предрекают Испании каталонский майдан #РусскаяВесна https://t.co/jKs42cgC9N pic.twitter.com/fFCHMQ7evY— RusNext РусскаяВесна (@rusnextru) October 28, 2017
Единство всем на зависть
В роли главного объединителя и миротворца, само собой, Петр Порошенко. Будучи кандидатом на пост президента страны, он говорил: «АТО должно и будет длиться не месяцы, а считанные часы».
Прошло 30 тысяч часов. Долго ли еще считать «считанные часы», Петр Алексеевич?
Заметим, что будущий глава государства раздавал обещания со всей юридической осторожностью: «АТО должно, АТО будет...». В иных договорах читаешь нечто вроде: «Товар должен отвечать стандартам…», «Кролик должен быть свежим…» и т. д. Кролик должен, с него и спрашивайте. А поставщик — ничего не должен. Вот и к Порошенко вопросов никаких. Это «АТО должна была длиться». Кстати, насчет Порошенко и кролика…никаких скрытых аналогий.
Много добра посеяли в Донбассе «воины света» — вооруженные силы Украины и, особенно, добровольческие батальоны.
«БАТЯ, Я СТАРАЮСЬ!»: ВОРУЙ, НАСИЛУЙ, ОТЖИМАЙ ПОД КРЫШЕЙ ГЕНПРОКУРОРА - ПРАКТИКУМ ОТ ЛУЦЕНКО ПО ... https://t.co/dPF0VDZX1m— Портал «КОМПРОМАТ» (@kompromat1_info) July 7, 2016
А если уж случался какой-то эксцесс, на помощь приходил мистер «закон и справедливость» — Юрий Луценко. Легендарное спасение командира «Бати» — золотая страница в истории правосудия. Ну, ограбил человек, ну убил, ну изнасиловал. Ведь никто не совершенен!
«Батя» на воле: Луценко «решил вопрос»: Апелляционный суд Киева отпустил экс-начштаба батальона территориальн... https://t.co/iTTudfbDMv— informat (@uainformat5) July 3, 2016
Короче, спасли батю!
Не только на линии фронта шла борьба за сердца и умы жителей Донбасса.
Задачка для Брюсселя: торговая блокада Донбасса, иллюзии Меркель и санкции— Ящик Пандоры (@Pandoraopen) August 29, 2017
Украинские радикалы приняли решение ... https://t.co/zml9TG7HIF pic.twitter.com/ljHhjCKyO4
Важным шагом к миру стала торговая блокада Донбасса группой радикалов.
#Грызлов: Блокада Киевом Донбасса — настоящий «самострел», выстрел себе в ногу https://t.co/SQ7Zhn2n68 pic.twitter.com/Dn9cwyqpL7— МИД России ???????? (@MID_RF) September 25, 2017
Пригрозив «блокадникам» пальчиком, Порошенко решил узаконить блокаду.
Порошенко узаконил блокаду Донбасса, поскольку испугался госпереворота - эксперт— АрхАНО (@Arh_ano) March 31, 2017
Порошенко испугался возникновения https://t.co/yaGRCaV2ew pic.twitter.com/jKzsjjfRQH
Прекрасна и образовательная реформа, внедряемая Киевом.
Украинизация образования: нацменьшинства загнали в уголhttps://t.co/csIKM5zKyU #Украина #Киев #русофобия #школы #национализм #русскиеУкраины pic.twitter.com/y3kLRnmvkQ— Новости Прибалтики (@RuBalticRu) September 14, 2017
Едва ли не половина украинских граждан теперь не сможет получить образование на родном языке. Разве не чудо? У жителей Донбасса аж сердце защемило, так захотелось обратно на Украину.
Украина опустилась на второе место в рейтинге патриотов
Когда на своей земле порядок, можно смело заниматься Испанией. Здесь «ветеранов АТО» понять легко. Но у пытливых граждан остались все же некоторые вопросы.
У себя в Украине единство восстановили - теперь можно и солнечной Испании свой опыт передать.— Александр Попов (@topdelo) October 29, 2017
Мол, а у себя-то в стране точно все хорошо?
Несколько удивил и слоган «Испания — прежде всего!», который использовали украинские бойцы в своем обращении.
Видно на Донбассе бандеровским мародёрам ничего не светит— ✯Sergey Rodin☭♋️ (@sneg_ru2017) October 28, 2017
«Ветераны АТО» создали батальон для войны против Каталонииhttps://t.co/TuM1jiEfDU pic.twitter.com/epePrnA2yi
А как же, позвольте спросить, Украина? Прежде всего остального, но после Испании?
Некоторые особо циничные пользователи Сети намекают, что инициатива отдаленно связана с отсутствием денег в своем Отечестве.
На Украине ветераны АТО сформировали батальон для подавления сепаратистов Каталонии. Хотя думаю, что просто ищут повод свалить из неньки)— Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) October 28, 2017
Неужели помогло?
И не очень-то верили в успех 300 украинцев в Испании.
Ветераны АТО создали батальон добровольцев для подавления сепаратистов в Каталонии. У себя не смогли, пойдут помогать Испании! #Каталония— Муха Зрадофила (@kliproen) October 28, 2017
Котировки букмекеров качнулись в сторону мятежного региона.
Ветераны АТО объявили о готовности защищать единство Испании. Господа! Ставлю на Барселону. С такой подмогой Мадрид сразу попадёт в "котёл"! pic.twitter.com/2E7fUA6yua— Filin Amvrosiy (@FilinAmvrosiy) October 28, 2017
Однако лидер Каталонии, Карлес Пучдемон, взвесив все за и против, дал заднюю. Испугался...
Стало известно, где находится Пучдемонhttps://t.co/UCymRFMGoa pic.twitter.com/SVLcsRQHiZ— События дня (@GazetaRu) October 30, 2017
Второй фронт
В это же время часть «ветеранов АТО» занялась делами внутренними. Напомнили Петру Порошенко о еще одном его предвыборном обещании — продать свои бизнес-активы. Для начала радикалы «предупредительно заблокировали» склад Roshen.
Украинские радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице. Надо им сказать, что там спирта много, чтобы они на штурм пошли.— Голос Мордора (@spacelordrock) October 29, 2017
Президент стал не первой жертвой подобных действий. Совсем недавно «патриоты» атаковали Сбербанк России.
«Устроим им второй «Сбербанк РФ»: радикалы из «Свободы» обещают новую волну блокады российского бизнеса Украински… https://t.co/cOTjb1IcGz pic.twitter.com/62n5DmGs9U— Капитан Очевидность (@advertuzen) July 25, 2017
Порошенко тогда промолчал. Теперь же постучались к Петру Алексеевичу.
Националисты призывают митингующих в Киеве сжечь бизнес Порошенко— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) March 14, 2017
Видео беспорядков: https://t.co/EsMBGzTjDM#Roshen #ОУН #Порошенко pic.twitter.com/fsSjiwAgkb