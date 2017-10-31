Испания прежде всего: 300 «ветеранов АТО» спешат на помощь королю

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Союз ветеранов АТО (так киевские власти называют конфликт в Донбассе) заявил о желании защитить единство Испании. Украинские военные записали видео, обращенное к Филиппу VI.

Видно на Донбассе бандеровским мародёрам ничего не светит

«Ветераны АТО» создали батальон для войны против Каталонииhttps://t.co/TuM1jiEfDU pic.twitter.com/epePrnA2yi — ✯Sergey Rodin☭♋️ (@sneg_ru2017) October 28, 2017

Король наверняка изучил с интересом — очень уж привлекателен украинский опыт.

Единство всем на зависть

В роли главного объединителя и миротворца, само собой, Петр Порошенко. Будучи кандидатом на пост президента страны, он говорил: «АТО должно и будет длиться не месяцы, а считанные часы».

Прошло 30 тысяч часов. Долго ли еще считать «считанные часы», Петр Алексеевич?

Заметим, что будущий глава государства раздавал обещания со всей юридической осторожностью: «АТО должно, АТО будет...». В иных договорах читаешь нечто вроде: «Товар должен отвечать стандартам…», «Кролик должен быть свежим…» и т. д. Кролик должен, с него и спрашивайте. А поставщик — ничего не должен. Вот и к Порошенко вопросов никаких. Это «АТО должна была длиться». Кстати, насчет Порошенко и кролика…никаких скрытых аналогий.

Много добра посеяли в Донбассе «воины света» — вооруженные силы Украины и, особенно, добровольческие батальоны.

«БАТЯ, Я СТАРАЮСЬ!»: ВОРУЙ, НАСИЛУЙ, ОТЖИМАЙ ПОД КРЫШЕЙ ГЕНПРОКУРОРА - ПРАКТИКУМ ОТ ЛУЦЕНКО ПО ... https://t.co/dPF0VDZX1m — Портал «КОМПРОМАТ» (@kompromat1_info) July 7, 2016

А если уж случался какой-то эксцесс, на помощь приходил мистер «закон и справедливость» — Юрий Луценко. Легендарное спасение командира «Бати» — золотая страница в истории правосудия. Ну, ограбил человек, ну убил, ну изнасиловал. Ведь никто не совершенен!

«Батя» на воле: Луценко «решил вопрос»: Апелляционный суд Киева отпустил экс-начштаба батальона территориальн... https://t.co/iTTudfbDMv — informat (@uainformat5) July 3, 2016

Короче, спасли батю!

Не только на линии фронта шла борьба за сердца и умы жителей Донбасса.

Задачка для Брюсселя: торговая блокада Донбасса, иллюзии Меркель и санкции



Украинские радикалы приняли решение ... https://t.co/zml9TG7HIF pic.twitter.com/ljHhjCKyO4 — Ящик Пандоры (@Pandoraopen) August 29, 2017

Важным шагом к миру стала торговая блокада Донбасса группой радикалов.

Пригрозив «блокадникам» пальчиком, Порошенко решил узаконить блокаду.

Порошенко узаконил блокаду Донбасса, поскольку испугался госпереворота - эксперт



Порошенко испугался возникновения https://t.co/yaGRCaV2ew pic.twitter.com/jKzsjjfRQH — АрхАНО (@Arh_ano) March 31, 2017

Прекрасна и образовательная реформа, внедряемая Киевом.

Едва ли не половина украинских граждан теперь не сможет получить образование на родном языке. Разве не чудо? У жителей Донбасса аж сердце защемило, так захотелось обратно на Украину.

Украина опустилась на второе место в рейтинге патриотов

Когда на своей земле порядок, можно смело заниматься Испанией. Здесь «ветеранов АТО» понять легко. Но у пытливых граждан остались все же некоторые вопросы.

У себя в Украине единство восстановили - теперь можно и солнечной Испании свой опыт передать. — Александр Попов (@topdelo) October 29, 2017

Мол, а у себя-то в стране точно все хорошо?

Несколько удивил и слоган «Испания — прежде всего!», который использовали украинские бойцы в своем обращении.

Видно на Донбассе бандеровским мародёрам ничего не светит

«Ветераны АТО» создали батальон для войны против Каталонииhttps://t.co/TuM1jiEfDU pic.twitter.com/epePrnA2yi — ✯Sergey Rodin☭♋️ (@sneg_ru2017) October 28, 2017

А как же, позвольте спросить, Украина? Прежде всего остального, но после Испании?

Некоторые особо циничные пользователи Сети намекают, что инициатива отдаленно связана с отсутствием денег в своем Отечестве.

На Украине ветераны АТО сформировали батальон для подавления сепаратистов Каталонии. Хотя думаю, что просто ищут повод свалить из неньки) — Дмитрий Борисенко (@AMDN_NEWS) October 28, 2017

Неужели помогло?

И не очень-то верили в успех 300 украинцев в Испании.

Ветераны АТО создали батальон добровольцев для подавления сепаратистов в Каталонии. У себя не смогли, пойдут помогать Испании! #Каталония — Муха Зрадофила (@kliproen) October 28, 2017

Котировки букмекеров качнулись в сторону мятежного региона.

Ветераны АТО объявили о готовности защищать единство Испании. Господа! Ставлю на Барселону. С такой подмогой Мадрид сразу попадёт в "котёл"! pic.twitter.com/2E7fUA6yua — Filin Amvrosiy (@FilinAmvrosiy) October 28, 2017

Однако лидер Каталонии, Карлес Пучдемон, взвесив все за и против, дал заднюю. Испугался...

Второй фронт

В это же время часть «ветеранов АТО» занялась делами внутренними. Напомнили Петру Порошенко о еще одном его предвыборном обещании — продать свои бизнес-активы. Для начала радикалы «предупредительно заблокировали» склад Roshen.

Украинские радикалы начали блокаду фабрики Roshen в Виннице‍. Надо им сказать, что там спирта много, чтобы они на штурм пошли. — Голос Мордора (@spacelordrock) October 29, 2017

Президент стал не первой жертвой подобных действий. Совсем недавно «патриоты» атаковали Сбербанк России.

«Устроим им второй «Сбербанк РФ»: радикалы из «Свободы» обещают новую волну блокады российского бизнеса Украински… https://t.co/cOTjb1IcGz pic.twitter.com/62n5DmGs9U — Капитан Очевидность (@advertuzen) July 25, 2017

Порошенко тогда промолчал. Теперь же постучались к Петру Алексеевичу.