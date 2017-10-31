Сирия новости 31 октября 07.00: «Нусра» теряет главарей в Идлибе, курды заняли деревню в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 31 октября. «Джебхат ан-Нусра»1*** лишилась еще одного высокопоставленного главаря в провинции Идлиб. Курды заняли поселок на левом берегу Евфрата на юго-востоке от Дейр эз-Зора. Террористы ИГ1 продолжают терять анклав на северо-востоке Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство» (ИГИЛ1): потеряло деревню Аль-Кана на северо-востоке Хамы; лишилось поселения Джадид Укайдат на востоке провинции Дейр эз-Зор.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вновь захватила поселок Аль-Фарака на юге Идлиба; продолжает наращивать боевую мощь в провинции Хама; потеряла высокопоставленного главаря, убитого неизвестными на шоссе Маарет Мисрин – Идлиб.

Сирийская свободная армия** (ССА): имитировала антиправительственную демонстрацию в городе Дума в Восточной Гуте.

Курды: отбили контратаку террористов ИГ в районе нефтяных месторождений на восточном побережье Евфрата.

Провинция Дамаск

В город Дума, расположенный в Восточной Гуте в предместьях Дамаска, прибыл гуманитарный конвой сирийского Красного Полумесяца, сообщил в сети Twitter (@FoxWael12) военный источник. Отмечается, что доставленный груз будет распределен между наиболее нуждающимися жителями всех территорий, расположенных внутри анклава антиправительственных группировок, где дислоцируются, в частности, террористы «Джебхат Фатх аш-Шам». Восточная Гута находится в оккупации еще с 2011-го года, то есть с самого начала сирийского конфликта. Таким образом, гуманитарная ситуация в этом регионе достигла критического уровня.

При этом боевики, захватившие власть в предместьях столицы, пытаются обвинить в тяжелой гуманитарной обстановке сирийское правительство. Так, на странице Сирийской свободной армии (ССА) в Twitter (@FSAPlatform) появились фотографии, на которых несколько местных жителей встречают гумконвой с плакатами, требуя снять блокаду с Восточной Гуты. Многие очевидцы, в прочем, отмечают, что данная акция протеста была инсценирована самими боевиками с целью дискредитации правительства Башара Асада.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@FSAPlatform) один из источников, между боевиками ССА и правительственными войсками Сирии произошли боевые столкновения в районе населенного пункта Айн-Тарма в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

По сообщению информационного агентства Aleppo 24, артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в населенных пунктах, расположенных к югу от города Алеппо.

Провинция Дейр эз-Зор

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)**** заняли населенный пункт Джадид Укайдат, расположенный на восточном побережье Евфрата к юго-востоку от Дейр эз-Зора. По данным подконтрольного курдам новостного Twitter-канала (@QAlenezy_En), поселение было отбито в результате ожесточенных столкновений с боевиками «Исламского государства»1. Напомним, многие местные источники регулярно сообщают о том, что продвижение отрядов SDF на востоке региона почти не встречает сопротивления боевиков. Предполагается, что между Соединенными Штатами, командующими военной кампанией курдов, и главарями ИГИЛ существуют определенные договоренности относительно распределения контроля над территориями провинции.

Курдское информагентство ARA News, кроме того, сообщает, что Отряды народной самообороны (YPG) смогли отразить контратаку террористов ИГ недалеко от завода по переработке нефти Сабан, находящегося у линии соприкосновения дальше на юге региона. Напомним, ранее курды установить контроль над несколькими нефтяными полями на левом берегу Евфрата, в том числе над одними из крупнейших в Сирии месторождениями Аль-Омар и Аль-Танак.

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, войска Башара Асада продвинулись на 7 километров к востоку от станции Т-2 в сторону города Абу-Кемаль в ходе столкновений с террористами ИГ.

САА пробила вторую линию обороны ИГ и захватила у террористов несколько кварталов в районе Аль-Хамидия в городе Дейр эз-Зор, заставив противника отступить к Евфрату, сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

Провинция Идлиб

Согласно сведениям Syrian Civil War Map, боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры», вернули под свой контроль населенный пункт Аль-Фарака, расположенный на юго-востоке провинции Идлиб. Ранее это поселение было отбито радикалами местных вооруженных группировок. Предполагается, что поселок приобрел особое стратегическое значение в связи с активизацией боевых действий на севере соседней провинции Хама, в связи с чем главари «Нусры» перебросили в район дополнительные отряды террористов, дабы восстановить контроль над населенным пунктом.

Коалиция «Тахрир аш-Шам» продолжает нести потери среди главарей формирования. Так, на шоссе между городами Идлиб и Маарет Мисрин был убит высокопоставленный член сирийской «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ) Абу Али Дамр Аль-Шарки. Об этом на своей странице в сети Twitter (@sayed_ridha) сообщил военный источник. Подробности случившегося в настоящий момент выясняются. Накануне был уничтожен другой главарь «Нусры» — Абу Абдель Рахман Аль-Мухаер. Его автомобиль был расстрелян группой неизвестных боевиков в городе Хан Шейхун на юге региона.

Провинция Хама

В северо-восточной части Хамы отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают вести контрнаступление на позиции «Исламского государства». В ходе последней серии атак террористы отбили у ИГИЛ деревню Аль-Кана, передает Syrian Civil War Map. Бои между сторонами в окрестностях населенного пункта Рахаджан продолжаются уже несколько недель подряд, после того как отряды ИГ, бежавшие из района «Акербатского котла», захватили часть позиций «Нусры» и сформировали небольшой анклав в этом регионе.

С целью как можно скорей додавить контингент «Исламского государства» на северо-востоке провинции, а также укрепить позиции в преддверии возможных атак со стороны правительственных войск САР, главари террористического альянса продолжают передислоцировать в эту часть Хамы новые отряды боевиков и военную технику. Так, по данным портала Qalaat Al Mudiq, в составе последних поставок в регион были, в частности, переброшены танки и крупнокалиберные артиллерийские орудия.

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, САА продолжила наступление на позиции боевиков группировки «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама и захватила населенные пункты Джабб Аль-Джамлан и Расмус-Майяль.

Провинция Аль-Кунейтра

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@FSAPlatform) один из источников, между боевиками ССА и солдатами САА произошли боевые столкновения в окрестностях населенного пункта Аль-Аджраф на севере провинции Аль-Кунейтра.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)