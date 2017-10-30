Украина опасается, что Турция может «захватить» Крым

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Киев, 30 октября. Руководитель украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок высказал предположение, что власти Турции планируют захват Крыма. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

По мнению украинского политика, турки «не просто так» содействовали освобождению двух заместителей главы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

«Турция все-таки имеет виды на Крым. Они считают это своей исконной территорией, и я не исключаю того, что следующим шагом — через год, через пять, через десять лет или в ближайшей перспективе — могут быть шаги Турции по созданию не просто национальной автономии, о чем говорил Порошенко, а вообще отдельного государства», — приводит слова Тягнибока «Газета.ru».

Напомним, что заместители председателя «Меджлиса1 крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, приговоренные к разным срокам лишения свободы, 25 октября были выданы Турции.

Крым вошел в состав России по результатам проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором абсолютно большинство жителей высказалось присоединение к РФ. Украинские власти, пришедшие к власти после государственного переворота, считают полуостров «оккупированной территорией». Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что выбор крымчан очевиден, голосование прошло в соответствии с международным правом, а вопрос принадлежности Крыма к РФ закрыт и пересмотру не подлежит.

1 Организация запрещена на территории РФ.