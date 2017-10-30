Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украина опасается, что Турция может «захватить» Крым
Украина
Украина опасается, что Турция может «захватить» Крым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина опасается, что Турция может «захватить» Крым

    21:02  30 Октября 2017
    59

    Украина опасается, что Турция может захватить Крым

    Киев, 30 октября. Руководитель украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок высказал предположение, что власти Турции планируют захват Крыма. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

    По мнению украинского политика, турки «не просто так» содействовали освобождению двух заместителей главы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

    «Турция все-таки имеет виды на Крым. Они считают это своей исконной территорией, и я не исключаю того, что следующим шагом — через год, через пять, через десять лет или в ближайшей перспективе — могут быть шаги Турции по созданию не просто национальной автономии, о чем говорил Порошенко, а вообще отдельного государства», — приводит слова Тягнибока «Газета.ru».

    Напомним, что заместители председателя «Меджлиса1 крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, приговоренные к разным срокам лишения свободы, 25 октября были выданы Турции.

    Крым вошел в состав России по результатам проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором абсолютно большинство жителей высказалось присоединение к РФ. Украинские власти, пришедшие к власти после государственного переворота, считают полуостров «оккупированной территорией». Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что выбор крымчан очевиден, голосование прошло в соответствии с международным правом, а вопрос принадлежности Крыма к РФ закрыт и пересмотру не подлежит. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #украина #турция #крым #тягнибок
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        19:14   30 Октября 2017
        106
        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        18:54   30 Октября 2017
        113
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        4176
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        377