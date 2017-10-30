Павел Дацюк пропустит Кубок Карьяла из-за травмы

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Санкт-Петербург, 30 октября. Капитан Санкт-Петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк пропустит первый этап Евротура в этом сезоне – Кубок Карьяла. Причиной стала полученная им травма, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

39-летний хоккеист выбыл из строя до 26 ноября из-за полученной им травмы. В сезоне 2017/2018 он провел 24 игры, набрав 27 очков – 7 шайб и 20 передач. Напомним, что сейчас СКА занимает первое место в сводной таблице КХЛ, одержав победы в 26 матчах из 28 и не проиграв ни одного матча в основное время.

Из-за полученной травмы Дацюк не сможет выступить в Кубке Карьяла – первом этапе Евротура этого сезона. В нем сборная России проведет три матча в Финляндии – один против финской сборной 9 ноября, против Швейцарии 11 ноября и против Чехии 12 ноября.