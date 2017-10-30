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Павел Дацюк пропустит Кубок Карьяла из-за травмы
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    Павел Дацюк пропустит Кубок Карьяла из-за травмы

    20:38  30 Октября 2017
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    Павел Дацюк пропустит Кубок Карьяла из-за травмы

    Санкт-Петербург, 30 октября. Капитан Санкт-Петербургского хоккейного клуба СКА  Павел Дацюк пропустит первый этап Евротура в этом сезоне – Кубок Карьяла. Причиной стала полученная им травма, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

    39-летний хоккеист выбыл из строя до 26 ноября из-за полученной им травмы. В сезоне 2017/2018 он провел 24 игры, набрав 27 очков – 7 шайб и 20 передач. Напомним, что сейчас СКА занимает первое место в сводной таблице КХЛ, одержав победы в 26 матчах из 28 и не проиграв ни одного матча в основное время.  

    Из-за полученной травмы Дацюк не сможет выступить в Кубке Карьяла – первом этапе Евротура этого сезона. В нем сборная России проведет три матча в Финляндии – один против финской сборной 9 ноября, против Швейцарии 11 ноября и против Чехии 12 ноября.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #хоккей #кхл #дацюк #травма
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