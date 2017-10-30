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Украина
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Политика
Черногория отдаст свое воздушное пространство под контроль НАТО
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    Черногория отдаст свое воздушное пространство под контроль НАТО

    20:56  30 Октября 2017
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    Черногория заключит с НАТО соглашение о защите небес

    Подгорица, 30 октября. Черногорская сторона планирует подписать с Североатлантическим альянсом (НАТО) техническое соглашение, посвященное защите воздушного пространства страны. Об этом сообщил в понедельник министр обороны Черногории Предраг Бошкович.

    Согласно предварительным данным, черногорские небеса будут охранять военно-воздушные силы Италии и Греции. Таким образом, НАТО получит контроль над воздушным пространством страны.

    Предраг Бошкович также напомнил о том, что ежегодный взнос Подгорицы за членство в альянсе составляет около 475 тысяч евро.

    «Это, безусловно, гораздо дешевле, чем самостоятельно разрабатывать комплексную систему обороны», — цитирует слова черногорского политика ТАСС.

    Как ранее сообщало издание «Газета.Ru», власти Черногории не против размещения военных баз альянса на территории страны. Однако руководство НАТО пока не рассматривает подобных инициатив.

    Автор: Алексей Громов
    #нато #черногория
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