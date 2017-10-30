Голодец рассказала, как Oxxxymiron создает новый язык в России

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Москва, 30 октября. Рэп-баттлы формируют в России новый язык, создающий разрыв между поколениями. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

«У нас образуется сейчас огромный разрыв, мы с вами говорим на нормальном литературном языке, но вы посмотрите, как молодые люди переписываются. Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь», — приводит ТАСС комментарий Голодец с заседания Совета по русскому языку при правительстве РФ.

При этом вице-премьер отметила, что этот «другой язык» молодежь понимает сходу и подчеркнула, что происходящие в языке изменения нельзя игнорировать.

«Вы слышали Oxxxymiron? Это же надо прочитать, долго вникать, а молодежь понимает сходу. Это значит, что параллельно формируется другой язык», — подчеркнула Голодец.



Отметим, в последнее время рэп-батлы имеют беспрецедентную популярность у современной российской молодежи и стали заметной частью жизни медийных персон. Не так давно Сергей Шнуров направил приглашение померятся силами в рэп-батле Владимиру Познеру.