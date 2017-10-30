Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украина опасается, что Турция может «захватить» Крым
Общество
Голодец рассказала, как Oxxxymiron создает новый язык в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Голодец рассказала, как Oxxxymiron создает новый язык в России

    20:49  30 Октября 2017
    33

    Голодец рассказала, как Oxxxymiron создает новый язык в России

    Москва, 30 октября. Рэп-баттлы формируют в России новый язык, создающий разрыв между поколениями. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

    «У нас образуется сейчас огромный разрыв, мы с вами говорим на нормальном литературном языке, но вы посмотрите, как молодые люди переписываются. Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь», — приводит ТАСС комментарий Голодец с заседания Совета по русскому языку при правительстве РФ.

    При этом вице-премьер отметила, что этот «другой язык» молодежь понимает сходу и подчеркнула, что происходящие в языке изменения нельзя игнорировать.  

    «Вы слышали Oxxxymiron? Это же надо прочитать, долго вникать, а молодежь понимает сходу. Это значит, что параллельно формируется другой язык», — подчеркнула Голодец.


    Отметим, в последнее время рэп-батлы имеют беспрецедентную популярность у современной российской молодежи и стали заметной частью жизни медийных персон. Не так давно Сергей Шнуров направил приглашение померятся силами в рэп-батле Владимиру Познеру.

    Автор: Федор Веснин
    #голодец #русский язык #рэп-баттл
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        19:14   30 Октября 2017
        108
        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        18:54   30 Октября 2017
        113
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        4187
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        377