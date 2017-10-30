Сирия сегодня: коалиция планирует наступление в Дейр эз-Зор, американское оборудование обнаружено в руках ИГ

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Сирия, 30 октября. Сергей Лавров обсудил с главами внешнеполитических ведомств Турции и Ирана «астанинский процесс». В освобожденном от террористов ИГ1 (запрещено в РФ) Акербате найдено американское оборудование. Коалиция во главе с США поделилась своими планами по Дейр эз-Зор. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Лавров на связи

В преддверии седьмого раунда астанинского диалога министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими иранским и турецким коллегами. Как сообщает пресс-служба МИД РФ, главной темой обеих бесед была Сирия. Лавров обсудил с главами внешнеполитических ведомств Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу вопросы, касающиеся дальнейшей координации действий по продвижению «астанинского формата» и процесса политического урегулирования ситуации в разоренной войной стране.

Напомним, что сегодня в столице Казахстана стартовал очередной раунд межсирийских переговоров. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура не смог приехать в Астану из-за подготовки следующей встречи на переговорной площадке в Женеве. За вычетом главы ооновской делегации, все остальные ожидаемые участники переговоров успешно прибыли в казахскую столицу.

Американское оборудование в руках ИГ

Сирийские военные нашли в Акербате, недавно освобожденном от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ, ИГИЛ1), телекоммуникационное оборудование американского производства. Согласно командованию Сирийской Арабской Армии (САА), захваченные у игиловцев приборы были выпущены компанией SonicWall, базирующейся в калифорнийском городе Сан-Хосе. Террористы использовали американское оборудование для вещания на контролируемые ими районы провинции Хама.

Планы коалиции

США намерены активизировать свои военные усилия в Сирии и атаковать позиции ИГ в сирийском городе Абу-Кемаль на территории провинции Дейр эз-Зор. Об этом сегодня сообщил официальный представитель коалиционных сил Райан Диллон. Операцию американских военных и их союзников по коалиции поддержат ополченцы курдо-арабского альянса «Демократические силы Сирии» (SDF).

Абу-Кемаль остается последним крупным оплотом игиловцев на территории Дейр эз-Зор. По мнению ряда экспертов, анонсировав свое наступление на город, США стремятся перехватить инициативу у Сирийской Арабской Армии и ВКС РФ, активно наступающих в регионе.

Конгресс народа

Конгресс национального диалога Сирии может пройти в России уже в ноябре месяце. Напомним, что с предложением провести встречу различных этноконфессиональных и национальных общин, проживающих на территории Сирийской Арабской Республики (САР), выступил президент РФ Владимир Путин. Точную дату и место его проведения должны будут согласовать представители стран-гарантов перемирия на текущем раунде межсирийских переговоров в Астане.

РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщают, что в национальном Конгрессе планируют принять участия до полутора тысяч делегатов из различных сирийских общин и населенных пунктов. Главной темой встречи станет обсуждение будущей Конституции страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.