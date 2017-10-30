«Полное фиаско»: Пушков подвел итоги выявления «российского вмешательства» в США

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Москва, 30 октября. Работа специального прокурора США Роберта Мюллера, который занимается делом о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы, закончилась полным провалом. Так считает председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Гора родила даже не мышь, а мышонка. Работа спецпрокурора по выявлению «российского вмешательства» окончилась полным фиаско. Предъявить нечего. Занавес», — отметил политик.

Гора родила даже не мышь, а мышонка. Работа спецпрокурора по выявлению "рос. вмеш-ва" окончилась полным фиаско. Предъявить нечего. Занавес. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 30, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что представители Республиканской партии потребовали отстранить специального прокурора Роберта Мюллера от работы. Как считает американский конгрессмен Трент Фрэнкс, Мюллер полностью дискредитировал себя тесными связями с бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми.