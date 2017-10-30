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Политика
«Полное фиаско»: Пушков подвел итоги выявления «российского вмешательства» в США
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    «Полное фиаско»: Пушков подвел итоги выявления «российского вмешательства» в США

    20:49  30 Октября 2017
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    «Полное фиаско»: Пушков подвел итоги работы спецпрокурора США Мюллера

    Москва, 30 октября. Работа специального прокурора США Роберта Мюллера, который занимается делом о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы, закончилась полным провалом. Так считает председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    «Гора родила даже не мышь, а мышонка. Работа спецпрокурора по выявлению «российского вмешательства» окончилась полным фиаско. Предъявить нечего. Занавес», — отметил политик.

    Напомним, ранее стало известно о том, что представители Республиканской партии потребовали отстранить специального прокурора Роберта Мюллера от работы. Как считает американский конгрессмен Трент Фрэнкс, Мюллер полностью дискредитировал себя тесными связями с бывшим директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми.

    Автор: Алексей Громов
    #пушков
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