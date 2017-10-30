Волкер отказался обсуждать миссию ООН в Донбассе с ДНР и ЛНР

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Москва, 30 октября. Специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в рамках встречи с главой парламента и президентом Украины, а также с депутатами Верховной рады.

«Вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», — заявил Волкер в интервью украинскому Hromadske, отвечая на вопрос о том, какова роль ДНР и ЛНР в размещении миссии ООН.

Отметим, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз подчеркивала, что не является субъектом минских соглашений.

Представители ДНР и ЛНР в свою очередь также неоднократно заявляли, что, в соответствии с минскими соглашениями, вопрос миротворцев должен обсуждаться с ними и попытки решить его без участия Донецка и Луганска ставят под угрозу весь процесс мирного урегулирования в регионе.