Опубликован список запрещенных на Украине рублей

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Киев, 30 октября. Национальный банк Украины опубликовал полный список запрещенных в стране российских денег.

Речь идет о двух купюрах (номиналом в 100 и 200 рублей), а также об 11 монетах (достоинством в два, три, пять, 10 и 25 рублей). На них изображены достопримечательности Крымского полуострова.

В результате финансовый регулятор принял решение полностью запретить использование подобных монет и купюр в любых операциях украинских банков.

«Финансистам нельзя пользоваться запрещенными банкнотами и монетами не только при работе с клиентами, но и друг с другом», — передает издание UBR.UA.

Напомним, на прошлой неделе заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий сообщил о том, что Киев не планирует запрещать обращение российской валюты в стране. Однако банкам запретили принимать определенные виды купюр и монет.