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Украина
Украина опасается, что Турция может «захватить» Крым
Украина
Опубликован список запрещенных на Украине рублей
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    Опубликован список запрещенных на Украине рублей

    20:13  30 Октября 2017
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    Опубликован список запрещенных на Украине рублей

    Киев, 30 октября. Национальный банк Украины опубликовал полный список запрещенных в стране российских денег.

    Речь идет о двух купюрах (номиналом в 100 и 200 рублей), а также об 11 монетах (достоинством в два, три, пять, 10 и 25 рублей). На них изображены достопримечательности Крымского полуострова.

    В результате финансовый регулятор принял решение полностью запретить использование подобных монет и купюр в любых операциях украинских банков.

    «Финансистам нельзя пользоваться запрещенными банкнотами и монетами не только при работе с клиентами, но и друг с другом», — передает издание UBR.UA.

    Напомним, на прошлой неделе заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий сообщил о том, что Киев не планирует запрещать обращение российской валюты в стране. Однако банкам запретили принимать определенные виды купюр и монет.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина
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