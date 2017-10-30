В России ответили шутками на фантазии Климкина о «танках РФ» в Каталонии

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Москва, 30 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия могла бы подчинить себе Каталонию, если бы «ввела танки». Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом, который посетил Киев.

«Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России», — отметил Климкин.

Предположение украинского дипломата вызвало бурное обсуждение в России. Большинство интернет-пользователей заметили, что глава МИД Украины мыслит мелко, поскольку русские танки гипотетически можно разместить где угодно.

«Эх, невысокого полета птица — этот Климкин. Что Каталонию, весь мир!» — пишет один из пользователей соцсетей. «В общем, за наши танки в Вашингтоне!» — поддерживает шутку другой пользователь. «Надо Климкину плакатик отправить «Каталония наша», — отмечает третий. «А он Волкеру ничего не говорил о 2000 танков возле Белого дома?» — недоумевает четвертый.

А известный российский телеведущий Владимир Соловьев ограничился кратким комментарием: «Вот его клинит».

Некоторые даже составили примерный маршрут марша российских танков в Каталонию. Предполагается, что бронетехника пройдет из Крыма по дну Черного моря — через Босфор, Мраморное море, Дарданелы, Адриатическое, Средиземное море и, пройдя мимо Крита, выйдут прямиком к Испании.