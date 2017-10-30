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Украина
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Политика
В России ответили шутками на фантазии Климкина о «танках РФ» в Каталонии
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    В России ответили шутками на фантазии Климкина о «танках РФ» в Каталонии

    21:35  30 Октября 2017
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    Каталония наша: в России отреагировали на сценарий Климкина с танками РФ в Каталонии

    Москва, 30 октября. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия могла бы подчинить себе Каталонию, если бы «ввела танки». Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом, который посетил Киев.

    «Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России», — отметил Климкин.

    Каталония наша: в России отреагировали на сценарий Климкина с танками РФ в Каталонии

    Предположение украинского дипломата вызвало бурное обсуждение в России. Большинство интернет-пользователей заметили, что глава МИД Украины мыслит мелко, поскольку русские танки гипотетически можно разместить где угодно.

    «Эх, невысокого полета птица — этот Климкин. Что Каталонию, весь мир!» — пишет один из пользователей соцсетей.

    «В общем, за наши танки в Вашингтоне!» — поддерживает шутку другой пользователь.

    «Надо Климкину плакатик отправить «Каталония наша», — отмечает третий.

    «А он Волкеру ничего не говорил о 2000 танков возле Белого дома?» — недоумевает четвертый.

    А известный российский телеведущий Владимир Соловьев ограничился кратким комментарием: «Вот его клинит».

    Некоторые даже составили примерный маршрут марша российских танков в Каталонию. Предполагается, что бронетехника пройдет из Крыма по дну Черного моря — через Босфор, Мраморное море, Дарданелы, Адриатическое, Средиземное море и, пройдя мимо Крита, выйдут прямиком к Испании.

    «И вышли прямо на берег Гибралтара и здравствуй Испания! Во парни прогулялись!» — шутят в соцсетях.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #украина #климкин #каталония #соловьев #соцсети #танки
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