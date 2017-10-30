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Новости Украины: госдолг резко вырос, Порошенко пригрозили блокадой бизнеса
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    Новости Украины: госдолг резко вырос, Порошенко пригрозили блокадой бизнеса

    20:31  30 Октября 2017
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    Новости Украины: госдолг страны увеличивается, Семенченко собрался блокировать активы Порошенко

    Украина, 30 октября. Госдолг Украины пробил отметку в 2 триллиона гривен, депутат Рады Семен Семенченко хочет заблокировать бизнес Петра Порошенко, украинское оборонное предприятие анонсировало новый миномет.

    Госдолг Украины вырос

    Украинский Минфин отчитался о своей работе. Госдолг Украины резко вырос до рекордных 2 триллионов гривен — это почти 80 миллиардов долларов. Таким образом, показатель госдолга уже сейчас оказался выше заложенной проект бюджета на 2018 год суммы. Скорость увеличения государственного долга Украины постоянно увеличивается — в 2016 и в 2017 годах он рос на 5,46 и 6,06 миллиардов долларов в год соответственно.

    Бюджетная политика Украины беспокоит Великобританию. Недавно Лондон предложил Киеву продать 10 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения для того, чтобы увеличить поступления в государственный бюджет.

    В число кредиторов Украины входит и Россия. В 2013 году российская сторона под низкий процент передала Украине 3 миллиарда долларов. Тогда президентом страны был еще Виктор Янукович. После смены режима Киев отказался обслуживать кредит. Тогда Россия обратилась в суд с целью взыскать с бюджета Украины положенные деньги в судебном порядке.

    Правда, стороны ведут переговоры по возвращению долга во внесудебном порядке. Подробнее — в материале ФАН.

    «Укроборонсервис» разработал новый миномет

    Украинская госкомпания «Укроборонсервис» анонсировала новый миномет UKR-MMС, он был создан совместно с испанскими партнерами. По словам разработчиков, новый миномет отличает высокая скорость стрельбы, а также высокая точность. Разработчики утверждают, что новое вооружение будет незаменимо при оказании огневой поддержки пехоты.

    Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН, правда, усомнился в надежности нового оружия. Он напомнил, что отрасль ОПК на Украине довольно сильно коррумпирована, а качество продукции остается невысоким.

    Новости Украины: госдолг страны увеличивается, Семенченко собрался блокировать активы Порошенко

    «Военные заказы получают предприятия, принадлежащие президенту или приближенным олигархам, а качество выпускаемой продукции вызывает большие вопросы. В частности, миномет «Молот» (уже сам являющийся копией еще советского 2С12 «Сани») киевского завода «Маяк» уже получил плохую репутацию из-за низкого качества изготовления и ненадежности», — сказал Простаков.

    Семенченко против бизнеса Порошенко

    Депутат Верховной рады Семен Семенченко заявил о наличии планов по блокировке активов действующего президента Украины Петра Порошенко. Бизнес Порошенко будет заблокирован в том случае, если он не выполнит требования участников акции протеста напротив здания парламента.

    Семенченко предложил действовать в три этапа: на первом будет заблокирован «белый» бизнес, на втором — «серый» и «черный». По задумке народного депутата, для этих акций будут привлечены радикалы. И, наконец, третий этап — это оборона палаточного городка.

    «Штаб движения «Освобождение» разработал план действий по блокированию возможности обогащаться президенту Порошенко. Это его реальная болевая точка», — заключил Семенченко.

    Напомним, организатором протеста напротив Рады выступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, она началась 17 октября. Митингующие требуют реформы избирательной системы, а также создания антикоррупционного суда. Также звучали требования импичмента Петра Порошенко.  

     

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #порошенко #семен семенченко
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