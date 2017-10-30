Малахов сообщил о бегстве жены Джигарханяна из России

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Москва, 30 октября. Супруга российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская покинула страну вскоре после обысков в театре Джигарханяна. Об этом в понедельник сообщил известный телеведущий Андрей Малахов, анонсируя тему новой передачи на телеканале «Россия 1».

«Сегодня в прямом эфире: молодая жена Джигарханяна тайно покинула Россию с родителями. Причины?» — пишет он в Twitter.

Как сообщает АиФ, скандал вокруг семьи Джигарханяна разгорелся, когда актер обвинил свою супругу в попытке завладеть его имуществом. Артист заявил об этом после того как попал в больницу с диабетическим кризом. По информации СМИ, он даже обратился в полицию с жалобой на свою жену, утверждая, что она украла его паспорт.

20 октября стало известно о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра имени Армена Джигарханяна по собственному желанию. Вскоре после этого в театре состоялись обыски.