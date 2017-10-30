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СМИ: Российская субмарина показала слабость системы противолодочной обороны США
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    СМИ: Российская субмарина показала слабость системы противолодочной обороны США

    19:33  30 Октября 2017
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    The National Interest:

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Не пора ли ВМФ США начать строить свои неатомные подлодки-невидимки?», опубликованной новостным агентством The National Interest.

    Если бы кто-то в Конгрессе или администрации Трампа прочитали бы недавнюю статью The Wall Street Journal, то у них появился бы повод задуматься. Успехи российской дизель-электрической подлодки «Краснодар» в Средиземном море указывают на том, что и США пора задуматься о создании собственных неядерных подлодок.

    Статья-блокбастер Джулиана Э. Барнса описывает трехмесячную игру в «кошки-мышки» между российской дизельной электрической подводной лодкой и специалистами стран НАТО, пытавшимися ее выследить. Барнс пишет:

    «Краснодар», российская подводная лодка, покинула побережье Ливии в конце мая и направилась на восток через Средиземное море, затем абсолютно незаметно погрузилась под воду, а через некоторое время уже выпускала крылатые ракеты, которые успешно прилетели в Сирию».

    НАТО пытались отслеживать судно на протяжении всего его маршрута из России в Сирию

    Барнс рассказывает, как военные НАТО пытались отслеживать судно на протяжении всего его маршрута из России в Сирию. Начинали «погоню» голландцы. Они следовали за подлодкой, пока та находилась в Северном море. Затем, когда субмарина приблизилась к Ла-Маншу, их подменил британский корабль. Как только подводная лодка достигла Гибралтара, американский крейсер в сопровождении самолетов P-8 Poseidon проследовал за судном в Средиземном море.

    Журналист подробно описывает многочисленные методы, с помощью которых Соединенные Штаты и их союзники отслеживают такие подводные лодки, как «Краснодар». Из статьи неясно, насколько успешно западные военно-морские силы вели слежку за российским судном на протяжении его пути. Тем не менее один из источников Барнса, американский морской офицер, утверждает, что второй ракетный залп, проведенный с «Краснодара», контролировался французским фрегатом и группой наблюдения ВМС США. 

    В любом случае, ясно, что Соединенные Штаты и их союзники задействовали очень много ресурсов в попытке отследить «Краснодар». Если у них и получилось это сделать, то лишь с огромными усилиями. Уточним, сегодня Соединенные Штаты считаются страной с лучшими возможностями противолодочной обороны в мире. Тем не менее даже они испытали трудности, отслеживая российскую подлодку.

    СМИ: Российская субмарина показала слабость системы противолодочной обороны США

    Стоит отметить, что «Краснодар» — не самая продвинутая дизель-электрическая подводная лодка в мире. Она была спущена на воду в 2015 году и является одной из субмарин проекта 636 «Варшавянка». Эти подлодки отличаются тем, что относительно недороги. В 2009 году Россия продала Вьетнаму шести подводных лодок проекта 636 всего за 2 миллиарда долларов. При этом в цену была включена стоимость обучения вьетнамского экипажа и поставка запасных частей.

    В то же время Америка платит 2,7 миллиарда долларов за каждую из своих атомных подводных лодок. Даже самая большая в мире подлодка, японская Soryu, стоит чуть более полумиллиарда долларов. Таким образом, Америка могла бы закупить от пяти до семи дизель-электрических подводных лодок по стоимости лишь одной атомной субмарины.

    Америка хочет расширить свой военно-морской флот до 355 кораблей. Значит, ее военному руководству в ближайшем будущем необходимо будет рассмотреть вопрос о приобретении обычных подводных лодок, которые дополнят атомный подводный флот США.

    На сегодняшний день наиболее совершенные дизель-электрические подводные лодки уже не настолько уязвимы, как раньше. Например, японские Soryu подымаются на поверхность воды лишь раз в две недели. Безусловно, в открытом море есть определенные миссии, в которых необходима возможность глубокого погружения, которой на сегодняшний день обладают только атомные субмарины. С другой стороны, в мелководье и закрытых морских бассейнах — таких, как Персидский залив или Южно-Китайское море — предпочтительными могут быть подлодки с воздухонезависимыми двигателями. Это, опять же, говорит о том, что Конгресс и администрация Трампа должны, по крайней мере, задуматься об окончании монополии атомных подводных лодок.

     

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #трамп #нато #подводные лодки
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