Сирия под ударами внешних сил: принц Саудовской Аравии заказал нападение ССА на Дамаск

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В середине марта 2013-го года боевики Сирийской свободной армии (ССА) и других вооруженных оппозиционных формирований совершили мощное нападение на Дамаск. Под массированными обстрелами радикалов тогда оказались президентский дворец, международный аэропорт, здания государственных учреждений, а также многие городские кварталы столицы. Как подчеркивают очевидцы, эта атака была, прежде всего, демонстрацией собственной силы. Боевики своими действиями пытались показать Башару Асаду то, насколько шатко его положение в стране.

Только недавно выяснилось имя заказчика данного нападения на сирийскую столицу. Согласно секретному докладу Агентства национальной безопасности США, который был опубликован Эдвардом Сноуденом, им является один из членов королевской семьи Саудовской Аравии принц Салман ибн Султан Аль-Сауд, передает новостной портал The Intercept. По данным отчета, он предоставил боевикам порядка 120 тонн взрывчатых веществ и другого вооружения.

При этом цель саудовского принца была не столько связана с военной стратегией или какой-то политической задачей, сколько носила, скорее, некий символический смысл. Салман ибн Султан хотел таким способом отметить двухлетнюю годовщину сирийского конфликта. Именно для этого он дал радикалам приказ «осветить» Дамаск.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) писало о неожиданном признании бывшего премьер-министра Катара. Хамад бин Джассим бин Джабр Аль-Тани рассказал журналистам, что его страна с самого начала кризиса в САР спонсирует сирийскую вооруженную оппозицию и исламистские группировки с целью смещения действующего правительства и лидера государства Башара Асада. При этом экс-премьер выдал трех сообщников, вместе с которыми Катар и разжег войну в Сирии, — Саудовскую Аравию, Соединенные Штаты и Турцию.

Таким образом, как минимум четыре сильных государства внесли серьезный вклад в развитие антиправительственных структур САР, снабдили боевиков-оппозиционеров и джихадистов оружием с целью свергнуть неугодное правительство, но что мы видим сегодня? Спустя более четырех с половиной лет, которые прошли с момента той мартовской атаки на Дамаск, ситуация в республике изменилась кардинальным образом: легитимная власть, которая уже тогда была готова пасть под натиском незаконных вооруженных группировок, теперь занимает лидирующие позиции и признается многими экспертами победителем в сирийском конфликте.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин убежден, что данные перемены в арабской республике наступили благодаря появлению в небе над САР российских ВКС. Об этом эксперт рассказал в комментарии для ФАН.

«Правительство страны и Сирийская арабская армия (САА), действительно, уже тогда были близки к поражению. Однако критический момент для них наступил в сентябре 2015-го. К счастью, именно тогда на базе «Хмеймим» в Латакии разместилась воздушная группировка ВКС РФ. Наши самолеты стали активно поддерживать операции правительственных войск против террористов авиаударами. До этого ситуация была настольно сложной, что в одиночку официальный Дамаск не устоял бы. Тогда сохранить позиции удалось лишь благодаря тому, что российская сторона откликнулась на официальное приглашение сирийских властей. Работа наших ВКС коренным образом изменила ситуацию, и уже сегодня мы можем говорить о победе правительственных сил над боевиками ИГ1».

Успехи российских сил в борьбе с мировым терроризмом, а также дипломатическая деятельность наших специалистов заставили многих внешних участников конфликта если не изменить свое отношение к ситуации в Сирии, то, по крайней мере, смягчить позицию касательно роли легитимного правительства САР, отмечает Андрей Кошкин. По его мнению, в последнее время наметилась позитивная тенденция: все большее число внешних игроков отдаляется от Соединенных Штатов и, напротив, сближается с российской стороной.

«Позиция многих государства, в том числе, например, Саудовской Аравии и Турции, претерпела серьезные изменения. Они проанализировали обстановку и осознали, что ВКС РФ теперь действуют сообща с правительственной армией САР, уничтожая большое число террористов. Результаты, которые показали они за последние два года, никого не заставят усомниться в том, что российская авиация является мощнейшей силой, а сама Россия, в отличие от США, может быть надежным и проверенным партнером».

1 Организация запрещена на территории РФ.