Курс Обамы: американские СМИ обвинили Трампа в нежелании вооружать Украину

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Вашингтон, 30 октября. Президент США Дональд Трамп не спешит организовывать поставки оборонительного вооружения на Украину. Об этом в понедельник сообщает The Washington Post.

Американское издание отметило, что своей нерешительностью Трамп невольно продолжает курс своего предшественника Барака Обамы, который заявлял о поддержке Украины, однако отказывался поставлять Киеву оружие.

По словам представителей Национального совета безопасности США, Вашингтон в настоящее время изучает вопрос поставок оборонительного вооружения, рассматривает разные варианты, о которых впоследствии будет доложено Трампу.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты «активно рассматривают» возможность предоставления Киеву оружия. Об этом он заявил во время своей недавней поездки в украинскую столицу. Украина уже давно просит США предоставить ей летальное вооружение, объясняя это необходимостью укрепления безопасности.