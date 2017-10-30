Украина построила 60 км заграждений на границе с начала года

В Избранное

Киев, 30 октября. Украинские власти установили почти 60 км инженерных заграждений на границе с начала года, сообщает Госпогранслужба страны. Всего же за десять месяцев было оборудовано 50 новых инженерных сооружений.

«В целом с начала текущего года по всему участку границы было дополнительно оборудовано более 50 новых инженерных сооружений, установлено почти 60 километров инженерных заграждений», — говорится в сообщении.

По словам пограничников, особое внимание уделяется участкам границ, которые отделяют Украину от ЛНР, ДНР и Крыма. Для этих целей было закуплено 62 патрульных автомобиля, 5 единиц бронетанковой техники и 4 автобуса.

Напомним, что украинские власти уже несколько лет осуществляют проект «Стена» по строительству инженерных и фортификационных укреплений на границе с Россией. Проект был сопряжен с громким коррупционным скандалом, когда выяснилось, что ответственные за строительство чиновники тратят выделяемые средства не по назначению.