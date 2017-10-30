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Общество
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Украина
Украина построила 60 км заграждений на границе с начала года
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    Украина построила 60 км заграждений на границе с начала года

    19:18  30 Октября 2017
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    Украина построила 60 км заграждений на границе с начала года

    Киев, 30 октября. Украинские власти установили почти 60 км инженерных заграждений на границе с начала года, сообщает Госпогранслужба страны. Всего же за десять месяцев было оборудовано 50 новых инженерных сооружений.

    «В целом с начала текущего года по всему участку границы было дополнительно оборудовано более 50 новых инженерных сооружений, установлено почти 60 километров инженерных заграждений», — говорится в сообщении.

    Украина построила 60 км заграждений на границе с начала года

    По словам пограничников, особое внимание уделяется участкам границ, которые отделяют Украину от ЛНР, ДНР и Крыма. Для этих целей было закуплено 62 патрульных автомобиля, 5 единиц бронетанковой техники и 4 автобуса.

    Напомним, что украинские власти уже несколько лет осуществляют проект «Стена» по строительству инженерных и фортификационных укреплений на границе с Россией. Проект был сопряжен с громким коррупционным скандалом, когда выяснилось, что ответственные за строительство чиновники тратят выделяемые средства не по назначению.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #украина #граница #строительство #госпогранслужба #сооружения
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