Сирия сегодня: САА продвигается в Дейр эз-Зоре, ИГИЛ атакует SDF в надежде вернуть нефть

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Сирия, 30 октября. На северо-восток Хамы прибывает подкрепление «Тахрир аш-Шам»; ИГИЛ запускает контратаку на крупнейшее нефтяное месторождение в Дейр эз-Зоре; сирийская армия начала новый этап по освобождению города Дейр эз-Зор.

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К «Тахрир аш-Шам» спешит подкрепление

Экстремисты спешат на помощь коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) на северо-востоке провинции Хама после того, как военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вернули контроль над десятками деревень к северу от шоссе «M-42», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Согласно фотографиям, сделанным группировкой «Фейлак аш-Шам», боевики усиливают оборонительную линию «Хайят Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама в ожидании следующего удара САА.

На другой стороне поля битвы генерал-майору Мохаммаду Хаддуру (главнокомандующий 3-м корпусом) было поручено продвигаться к границе с провинцией Идлиб в Сирии.

По мнению аналитика агентства Ибрагима Жуде, первоначальными целями государственного наступления являются захват авиабазы Абу-Духур и возвращение деревни Абу-Дали. Как только эти стратегические объекты перейдут под контроль САА, генерал Мохаммад Хаддур возглавит кампанию по освобождению провинции Идлиб.

ИГИЛ хочет вернуть нефть Дейр эз-Зора

В воскресенье боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) начали крупномасштабную операцию по восстановлению контроля над нефтяным месторождением Аль-Омар, расположенным примерно в 60 километрах к юго-востоку от города Дейр эз-Зор, с целью оттеснения поддерживаемых США курдско-арабских отрядов Сирийских демократических сил (SDF), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Несмотря на то, что само наступление еще не завершено, боевики ИГИЛ уничтожили шестерых членов SDF и вновь захватили большую часть территории по периметру нефтяного месторождения Аль-Омар, хотя сам объект все еще находится под курдским контролем.

По данным источников, близких к агентству Al-Masdar, боевики потеряли контроль над месторождением после того, как сторонники ИГИЛ перешли в ряды Сирийских демократических сил.

Последняя битва за Дейр эз-Зор

Битва за Дейр эз-Зор достигает критической стадии, так как правительственные войска готовят финальное наступление с целью захватить административный центр провинции и освободить его от оставшихся террористов ИГИЛ, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Имея под контролем большую часть города, сирийские военные начали новый этап по освобождению столицы провинции Дейр эз-Зор. Во главе с элитным спецподразделением «Силами Тигра» Сирийская арабская армия достигла значительных успехов в минувшие выходные. Так, сирийские войска смогли войти в район Аль-Хамидия впервые за шесть лет войны.

По данным военного источника, правительственные войска могут взять район под полный контроль уже в течение 48 часов. Еще одна часть армейских спецподразделений на данный момент находится глубоко внутри района Аль-Джубейль. Им осталось освободить от ИГИЛ лишь несколько кварталов.

После того, как районы Аль-Хамидия и Аль-Джубейль будут освобождены от террористического «самопровозглашенного халифата», административный центр провинции будет зачищен от оставшихся радикальных исламистов.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что главы МИД России и Ирака Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили «вопросы, касающиеся дальнейшей координации действий в интересах успешного продвижения Астанинского процесса по политическому урегулированию ситуации в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.