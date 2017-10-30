Путин поддержал возвращение гражданских наблюдателей на выборах

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Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что одобряет идею о возвращении общественным организациям права выдвигать общественных наблюдателей на выборы, однако уточнил, что сначала надо проконсультироваться с политическими партиями. Об этом президент России рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«То же самое касается права общественным организациям выдвигать наблюдателей — с одной стороны выглядит неплохо, и я честно говоря, «за», но надо с политическими партиями поговорить, понять их точку зрения на этот счет», — приводит РИА Новости слова Путин.

Отмечается, что реплика Путина прозвучала в ответ на выступление члена СПЧ Лилии Шибановой, заявившей, что гражданское наблюдение должно быть возвращено профильным организациям.

Напомним, ранее с аналогичным предложением выступила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. На встрече с Владимиром Путиным в начале октября она предложила «подумать, может, усилить общественное наблюдение».