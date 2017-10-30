И сразу обороноспособность поднялась: украинцы высмеяли «кровавые» береты десантников

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Киев, 30 октября. Украинцы шутками отреагировали на новость о том, что бойцы Высокомобильных десантных войск Украины откажутся от голубых беретов в пользу темно-бордовых.

«Предлагается использовать берет, как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины», — указано в заявлении командования ВДВ.

Значительное количество людей сразу заинтересовалось вопросом о том, откажутся ли украинские десантники и от тельняшек.

«Вопрос! Берет и тельник цвета неба долой?» — спросил один из пользователей.

«Тельник, как и положено по американскому уставу, будет однотонный с начесом», — предположили другие.

Некоторые жители Украины не оценили инициативу силовиков.

«Ну все, поменяли цвет берета (цвет неба поменяли на цвет крови — это так символично) — сразу стали счастливыми, сильными, умными. Да, это все цвет берета мешал нашим генералам и главнокомандующим правильно управлять и защищать страну, и сразу обороноспособность поднялась. Вот что цвет делает… Скоро цвет тельняшки изменят, а затем и до государственного флага доберутся… Измена — вот и все», — заявил комментатор.

«Все хорошо, но с британцами перебор. В СССР к 1941 уже были десантные корпуса, но автору это неизвестно», — считает житель Киева.