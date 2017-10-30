Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Украина опасается, что Турция может «захватить» Крым
Украина
И сразу обороноспособность поднялась: украинцы высмеяли «кровавые» береты десантников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    И сразу обороноспособность поднялась: украинцы высмеяли «кровавые» береты десантников

    20:50  30 Октября 2017
    33

    Скоро цвет тельняшки изменят: украинцы бурно обсуждают кровавые береты ВДВ Украины

    Киев, 30 октября. Украинцы шутками отреагировали на новость о том, что бойцы Высокомобильных десантных войск Украины откажутся от голубых беретов в пользу темно-бордовых.

    «Предлагается использовать берет, как единственный повседневный и парадный головной убор. От солдата и до генерала армии. Не фуражку, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины», — указано в заявлении командования ВДВ.

    Значительное количество людей сразу заинтересовалось вопросом о том, откажутся ли украинские десантники и от тельняшек.

    «Вопрос! Берет и тельник цвета неба долой?» — спросил один из пользователей.

    Скоро цвет тельняшки изменят: украинцы бурно обсуждают кровавые береты ВДВ Украины

    «Тельник, как и положено по американскому уставу, будет однотонный с начесом», — предположили другие.

    Некоторые жители Украины не оценили инициативу силовиков.

    «Ну все, поменяли цвет берета (цвет неба поменяли на цвет крови — это так символично) — сразу стали счастливыми, сильными, умными. Да, это все цвет берета мешал нашим генералам и главнокомандующим правильно управлять и защищать страну, и сразу обороноспособность поднялась. Вот что цвет делает… Скоро цвет тельняшки изменят, а затем и до государственного флага доберутся… Измена — вот и все», — заявил комментатор.

    Скоро цвет тельняшки изменят: украинцы бурно обсуждают кровавые береты ВДВ Украины

    «Все хорошо, но с британцами перебор. В СССР к 1941 уже были десантные корпуса, но автору это неизвестно», — считает житель Киева.

    «Меч вниз — символ поражения и примирения, меч вверх — меч победы, возникает странная новая геральдика», — отметили юзеры.

    Скоро цвет тельняшки изменят: украинцы бурно обсуждают кровавые береты ВДВ Украины

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        19:14   30 Октября 2017
        108
        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        18:54   30 Октября 2017
        113
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        4187
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        377