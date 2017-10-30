Видеодайджест новостей, вечер 30 октября 2017 года

В США начались учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром». Будут отработаны действия средств глобального удара и систем противоракетной обороны. Об этом сообщил официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. Он подчеркнул, что американская сторона заранее предупредила Россию о начале учений. «Согласно положениям договора СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее», — сказал Мгуир. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Федеральному агентству новостей заявил
, что проверка ядерно-ракетного потенциала в России и США является нормальной практикой. «Конечно, мы друг за другом следим. Во-первых, чтобы обезопасить себя от неожиданных «сюрпризов», и, во-вторых, чтобы понять, кто что умеет делать, и сделать выводы: что нужно для повышения безопасности, боеготовности и боеспособности стратегических ядерных сил», — пояснил Литовкин.