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Происшествия
Водителя маршрутки, по вине которого погиб пассажир в Прикамье, отправят в колонию
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Видеодайджест новостей, вечер 30 октября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 30 октября 2017 года

    США предупредили Россию о начале стратегических ядерных учений. Медведев утвердил изменения в ПДД. Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны. Киевляне — депутатам Рады: Россияне не оккупанты!
    18:33 30 Октября 2017
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    США предупредили Россию о начале стратегических ядерных учений

    Видеодайджест новостей, вечер 30 октября 2017 года

    В США начались учения стратегических ядерных сил «Глобальный гром». Будут отработаны действия средств глобального удара и систем противоракетной обороны. Об этом сообщил официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. Он подчеркнул, что американская сторона заранее предупредила Россию о начале учений. «Согласно положениям договора СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее», — сказал Мгуир. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что проверка ядерно-ракетного потенциала в России и США является нормальной практикой. «Конечно, мы друг за другом следим. Во-первых, чтобы обезопасить себя от неожиданных «сюрпризов», и, во-вторых, чтобы понять, кто что умеет делать, и сделать выводы: что нужно для повышения безопасности, боеготовности и боеспособности стратегических ядерных сил», — пояснил Литовкин.
     

    Медведев утвердил изменения в ПДД

    Видеодайджест новостей, вечер 30 октября 2017 года

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления об изменениях в правилах дорожного движения. Первый документ вводит новую диагональную разметку «вафельница» на перекрестках. Второе постановление изменяет приоритет при проезде автомобилями участков с круговым движением. По словам Медведева, первое постановление призвано навести порядок на перекрестках, где пересекаются транспортные потоки. Что касается второго, то теперь приоритет получает тот, кто движется по кругу. Въезжающим придется уступать дорогу. «Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», — сказал Медведев.
     

    Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации

    Видеодайджест новостей, вечер 30 октября 2017 года

    Знаменитый голливудский киноактер Кевин Спейси заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам Спейси, на протяжении жизни у него были романтические отношения и с мужчинами, и с женщинами. В итоге он «решил жить геем». На камин-аут Спейси толкнуло заявление актера Энтони Рэппа. Рэпп признался, что в 1986 году Спейси пригласил его на домашнюю вечеринку. По словам актера, Спейси тогда сильно напился и приставал к нему. На тот момент Рэппу было всего 14. «Я действительно не помню этой встречи, ведь это, вероятно, произошло более 30 лет назад. Если я повел себя так, как он описывает, я приношу свои искренние извинения за столь неподобающее поведение в пьяном виде», — сказал Спейси в комментарии RT.
     

    Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны, критикуя Пучдемона

    Видеодайджест новостей, вечер 30 октября 2017 года

    Десятки тысяч жителей Каталонии провели накануне митинг против независимости. Как сообщает корреспондент ФАН с места событий, противники независимости Каталонии от Испании выкрикивали лозунги, направленные против главы региона Карлеса Пучдемона. На марше были представлены люди всех возрастов и социальных групп, от школьников до пенсионеров. Кстати, флаг Испании по-прежнему висит на здании каталонского правительства в Барселоне. В столице Каталонии работают репортеры всех ведущих мировых СМИ. По словам корреспондента ФАН, пока противостояние сторонников и противников независимости Каталонии обходятся без серьезных конфликтов.
     

    Киевляне — депутатам Рады: Россияне не оккупанты!

    Видеодайджест новостей, вечер 30 октября 2017 года

    В Киеве продолжается бессрочная акция протеста возле здания Верховной рады. Как передает корреспондент ФАН, акция проходит в непрерывных спорах среди самих участников. На этот раз поспорили из-за России — один из активистов поинтересовался у организаторов, почему вместо того, чтобы называть россиян освободителями, на них повесили клеймо «оккупантов».
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