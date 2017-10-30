Видеодайджест новостей, вечер 30 октября 2017 года

США предупредили Россию о начале стратегических ядерных учений. Медведев утвердил изменения в ПДД. Кевин Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Каталонцы бунтуют на улицах Барселоны. Киевляне — депутатам Рады: Россияне не оккупанты!