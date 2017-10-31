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Сирия: Россия зафиксировала три нарушения перемирия в зонах деэскалации
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    Сирия: Россия зафиксировала три нарушения перемирия в зонах деэскалации

    10:26  31 Октября 2017
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    Сирия: Россия зафиксировала три нарушения перемирия в зонах деэскалации

    Москва, 31 октября. Министерство обороны России сообщает о трех фактах нарушения режима прекращения огня в провинции Алеппо.

    По данным представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии три случая стрельбы были отмечены в зоне деэскалации провинции Алеппо. Мониторинговая группа из Турции сообщила о двух фактах нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Дамаск и Хама.

    Все случаи нарушения режима прекращения огня были совершены боевиками террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (организации запрещены в России), сообщают в военном ведомстве Российской Федерации.

    Сирия: Россия зафиксировала три нарушения перемирия в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #турция #стрельба
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