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Политика
Истребители США и Японии сопроводили Ту-95МС ВКС РФ над Тихим океаном — Минобороны
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    Истребители США и Японии сопроводили Ту-95МС ВКС РФ над Тихим океаном — Минобороны

    18:14  30 Октября 2017
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    Истребители США и Японии сопроводили Ту-95МС ВКС РФ над Тихим океаном — Минобороны

    Москва, 30 октября. Американские истребители F-18 были подняты в воздух для сопровождения двух российских ракетоносцев Ту-95МС, которые совершали плановый полет над нейтральными водами Японского моря. В сопровождении также участвовали истребители F-15, F-4, F-2A ВВС Японии.

    «На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождала пара истребителей F-18 ВВС США, пара истребителей F-15, F-4, F-2A ВВС Японии», — сообщает министерство обороны России.

    Истребители США и Японии сопроводили Ту-95МС ВКС РФ над Тихим океаном — Минобороны

    По словам представителей военного ведомства, эскорт ракетоносцам составляли российские истребители Су-35С.  В Минобороны добавили, что российские самолеты регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. При этом пилоты строго следуют международным нормам осуществления полетов и не нарушают чужого воздушного пространства.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #япония #сша #истребители #сопровождение #тихий океан #ракетоносцы #нейтральные воды
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