Истребители США и Японии сопроводили Ту-95МС ВКС РФ над Тихим океаном — Минобороны

В Избранное

Москва, 30 октября. Американские истребители F-18 были подняты в воздух для сопровождения двух российских ракетоносцев Ту-95МС, которые совершали плановый полет над нейтральными водами Японского моря. В сопровождении также участвовали истребители F-15, F-4, F-2A ВВС Японии.

«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождала пара истребителей F-18 ВВС США, пара истребителей F-15, F-4, F-2A ВВС Японии», — сообщает министерство обороны России.

По словам представителей военного ведомства, эскорт ракетоносцам составляли российские истребители Су-35С. В Минобороны добавили, что российские самолеты регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. При этом пилоты строго следуют международным нормам осуществления полетов и не нарушают чужого воздушного пространства.