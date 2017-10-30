Мадрид совершил ошибку: Вассерман предсказал эскалацию конфликта в Каталонии

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Парламент Каталонии принял решение испанских властей о своем досрочном роспуске. Досрочные выборы в региональный законодательный орган назначены на 21 декабря.

На первый взгляд, может показаться, что каталонское руководство, всего несколько дней так решительно заявлявшее о независимости региона от Испании, капитулирует перед Мадридом. Но, по мнению политического обозревателя Анатолия Вассермана, ничто не может быть дальше от правды. Борьба между Барселоной и Мадридом только начинается. Дальше она пойдет по нарастающей и распространится на другие регионы Испании, где сильны центробежные тенденции.

«Я считаю, что это не конец всей этой истории, но только ее начало. Мадрид совершил серьезную ошибку, причем по не вполне понятным мне причинам. Все последние опросы общественного мнения показывали, что в Каталонии было больше противников идеи независимости, нежели ее сторонников. Если бы Мадрид не впал в панику, а спокойно призвал всех своих последователей в Каталонии прийти на референдум и проголосовать за сохранение провинции в составе Испании, то голосование закончилось бы в его пользу. Большинство проголосовало бы за то, чтобы остаться испанцами», — заявил Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Сейчас Мадрид все еще не готов признавать свою ошибку. Испанское правительство уже предприняло ряд жестких мер, направленных на подавление сепаратистских настроений в Каталонии, и тем оттолкнула от себя множество потенциальных союзников внутри провинции. К примеру, против ряда работников каталонского женералитета были возбуждены уголовные дела по обвинениям в мятеже и растратах.

Теперь у Мадрида не осталось иной возможности, как продолжать двигаться ранее избранным курсом. Потенциально, это будет означать не только судебное преследование каталонских политиков, но также новые полицейские и даже военные акции на территории региона.

«Правительство Испании, как известно, уже назначило внеочередные выборы в парламент Каталонии. Я полагаю, что результаты этих выборов будут не в пользу центральных испанских властей. Скорее всего, в Каталонии к власти придут еще более рьяные сторонники независимости, чем те, что заседали в последнем парламенте. То, что Испания не способна исправить или даже осознать свои ошибки, бьет не только по ее интересам, но также и по интересам других европейских стран. В Европе есть еще много других государств со схожими проблемами. Естественно, они будут рассматривать ситуацию в Каталонии как прецедент. В любом случае, вскоре мы еще услышим эхо каталонских событий как в баскском регионе, так и по всей Испании», — продолжает Вассерман.

Сейчас испанское правительство уже получила массу нот протеста от своих партнеров по Европейскому союзу. По сути, Мадрид почти в открытую обвиняют в том, что он дискредитирует все идеалы европейского либерализма. Мадрид не собирается отказываться от своего жесткого курса в отношении Каталонии и других испанских регионов, который также могут захотеть провести референдум о независимости. Тем не менее в ближнесрочной перспективе критика со стороны Брюсселя и стран-участниц ЕС заставят Мадрид все больше грозить, нежели, собственно, действовать. Подобная двоякость и неопределенность позиции центральных властей, скорее всего, лишь только усугубит ситуацию.

«В ближайшей перспективе противостояние испанского правительства и Каталонии будет напоминать игру в кошки-мышки. Вполне возможно, что Мадрид попытается спровоцировать своих каталонских оппонентов на какие-то конкретные действия, дающие юридические основания для применения против них жестких методов борьбы. Каталонские политики, в свою очередь, постараются не делать никаких резких движений, чтобы показать, что правительство Испании само идет на эскалацию конфликта», — подводит итог Вассерман.

Напомним, что в минувшую пятницу каталонские депутаты поддержали резолюцию об отделении автономии от Испании. Через час испанский Сенат одобрил применение 155 статьи Конституции, позволяющей центральному правительству взять на себя управление Каталонией. Вскоре после этого официальный Мадрид объявил парламент и женералитет автономии распущенными.