Сегодня в Сети: Гордон идет в президенты, сын Хрущева сравнил Россию и США

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Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов социальных сетей.

Журналистка и общественный деятель Екатерина Гордон заявила о намерении участвовать в президентской гонке 2018 году. Как признается потенциальный кандидат в президенты РФ, она впервые решила воспользоваться своим законным правом участвовать в выборах. Также Гордон заявила, что ее решение не было согласовано с администрацией президента. Согласно действующему законодательству, ей необходимо будет собрать 300 тысяч подписей за выдвижение. Пользователи соцсетей восприняли новость с иронией.

«Журналист Екатерина Гордон решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Что-то пока Боря Моисеев отмалчивается!» — написал Дональд Трамп.

Журналист Екатерина Гордон решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.



Что-то пока Боря Моисеев отмалчивается! — Дональд Трамп ???????? (@DJ__Trump) 30 октября 2017 г.

«Сперва президентом захотела быть Собчак, теперь Екатерина Гордон. Когда уже в кандидаты заявится Ольга Бузова? Так победим! #гордон #собчак», — заметил пользователь с никнеймом коттотвиттер.

Сперва президентом захотела быть Собчак, теперь Екатерина Гордон. Когда уже в кандидаты заявится Ольга Бузова? Так победим!#гордон #собчак pic.twitter.com/1iWGdDEAXq — Коттотвиттер (@kottoblog) 30 октября 2017 г.

«Екатерина Гордон заявила о планах участвовать в президентской гонке. Совсем Навального затравили», — высказался Во///дь.

Екатерина Гордон заявила о планах участвовать в президентской гонке.

Совсем Навального затравили — Во///дь™ (@Subb_Zer0) 30 октября 2017 г.

«Ксения Собчак, Екатерина Гордон ... Елена Малышева, Лариса Гузеева?» — заметил Интерфакс-космос.

Ксения Собчак, Екатерина Гордон ... Елена Малышева, Лариса Гузеева? — Интерфакc-космос (@cosmos_today) 30 октября 2017 г.

Младший сын генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев, который с 1991 года живет в Америке, рассказал о технологическом «отставании» Советского Союза и России от США. Также Хрущев-младший высказался по поводу холодной войны: по его мнению, США были гарантом мира, а СССР же стремился «не показывать испуг и слабость».

Пользователи Рунета с неодобрением восприняли заявление Сергея Хрущева.

«Живущий в США сын Хрущёва гадит на свою Родину», — пишет Вадим.

Живущий в США сын Хрущёва гадит на свою Родинуhttps://t.co/tZMSbVUvYB — Вадим (@VA_Lebedeff) 29 октября 2017 г.

«Сын Хрущёва сравнивает мощь страны-бензоколонки и страны-аферистки-мошенницы, у которой ещё и печатный станок. Он что, дурак?» — прокомментировал Игорь.

Сын Хрущёва сравнивает мощь страны-бензоколонки и страны-аферистки-мошенницы,у которой ещё и печатный станок.Он что,дурак? — Игорь (@bmxPIuvw13MxTQo) 29 октября 2017 г.

«Сколько заплатили этому кукурузному початку? "Россия не сравнится по мощи с США" − сын Хрущева», — написал Александр.

Сколько заплатили этому кукурузному початку?

"Россия не сравнится по мощи с США" − сын Хрущева. pic.twitter.com/A19gYqq47F — Александр (@NVKEQtIm5v0f17q) 30 октября 2017 г.

Парламент Каталонии признал решение Мадрида о роспуске законодательного органа автономного сообщества. Таким образом, парламент фактически прекратил свою деятельность. Испанские власти считают, что эта мера позволит «восстановить правовое государство». В это время председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон покинул самопровозглашенную республику и скрылся в Бельгии. Точно так же поступили некоторые другие сепаратисты.

«Каталония сдалась Испании: Карлос Пучдемон обвинен в мятеже», — констатировал пользователь с ником Васяндр.

«Каталония на данный момент также принадлежит всем испанцам, как и каталонцам», — выразил свое мнение марвин химтрэйл. Каталония на данный момент также принадлежит всем испанцам, как и каталонцам. — марвин химтрэйл (@niemalsnoch) 30 октября 2017 г.

«А Пучдемона возьмут под стражу? #Каталония», — интересуется Konstantin v. Eggert.

А Пучдемона возьмут под стражу? #Каталония — Konstantin v. Eggert (@kvoneggert) 30 октября 2017 г.

«Каталония, испанский прокурор обвиняет Пуджидмонта в восстании, но должен задуматься о том, какая разница между диалоги и навязыванием», — написал в своем микроблоге Giovanni Roi.