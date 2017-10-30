Сегодня в Сети: Гордон идет в президенты, сын Хрущева сравнил Россию и США
Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов социальных сетей.
Журналистка и общественный деятель Екатерина Гордон заявила о намерении участвовать в президентской гонке 2018 году. Как признается потенциальный кандидат в президенты РФ, она впервые решила воспользоваться своим законным правом участвовать в выборах. Также Гордон заявила, что ее решение не было согласовано с администрацией президента. Согласно действующему законодательству, ей необходимо будет собрать 300 тысяч подписей за выдвижение. Пользователи соцсетей восприняли новость с иронией.
«Журналист Екатерина Гордон решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Что-то пока Боря Моисеев отмалчивается!» — написал Дональд Трамп.
Журналист Екатерина Гордон решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России.— Дональд Трамп ???????? (@DJ__Trump) 30 октября 2017 г.
Что-то пока Боря Моисеев отмалчивается!
«Сперва президентом захотела быть Собчак, теперь Екатерина Гордон. Когда уже в кандидаты заявится Ольга Бузова? Так победим! #гордон #собчак», — заметил пользователь с никнеймом коттотвиттер.
Сперва президентом захотела быть Собчак, теперь Екатерина Гордон. Когда уже в кандидаты заявится Ольга Бузова? Так победим!#гордон #собчак pic.twitter.com/1iWGdDEAXq— Коттотвиттер (@kottoblog) 30 октября 2017 г.
«Екатерина Гордон заявила о планах участвовать в президентской гонке. Совсем Навального затравили», — высказался Во///дь.
Екатерина Гордон заявила о планах участвовать в президентской гонке.— Во///дь™ (@Subb_Zer0) 30 октября 2017 г.
Совсем Навального затравили
«Ксения Собчак, Екатерина Гордон ... Елена Малышева, Лариса Гузеева?» — заметил Интерфакс-космос.
Ксения Собчак, Екатерина Гордон ... Елена Малышева, Лариса Гузеева?— Интерфакc-космос (@cosmos_today) 30 октября 2017 г.
Младший сын генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев, который с 1991 года живет в Америке, рассказал о технологическом «отставании» Советского Союза и России от США. Также Хрущев-младший высказался по поводу холодной войны: по его мнению, США были гарантом мира, а СССР же стремился «не показывать испуг и слабость».
Пользователи Рунета с неодобрением восприняли заявление Сергея Хрущева.
«Живущий в США сын Хрущёва гадит на свою Родину», — пишет Вадим.
Живущий в США сын Хрущёва гадит на свою Родинуhttps://t.co/tZMSbVUvYB— Вадим (@VA_Lebedeff) 29 октября 2017 г.
«Сын Хрущёва сравнивает мощь страны-бензоколонки и страны-аферистки-мошенницы, у которой ещё и печатный станок. Он что, дурак?» — прокомментировал Игорь.
Сын Хрущёва сравнивает мощь страны-бензоколонки и страны-аферистки-мошенницы,у которой ещё и печатный станок.Он что,дурак?— Игорь (@bmxPIuvw13MxTQo) 29 октября 2017 г.
«Сколько заплатили этому кукурузному початку? "Россия не сравнится по мощи с США" − сын Хрущева», — написал Александр.
Сколько заплатили этому кукурузному початку?— Александр (@NVKEQtIm5v0f17q) 30 октября 2017 г.
"Россия не сравнится по мощи с США" − сын Хрущева. pic.twitter.com/A19gYqq47F
Парламент Каталонии признал решение Мадрида о роспуске законодательного органа автономного сообщества. Таким образом, парламент фактически прекратил свою деятельность. Испанские власти считают, что эта мера позволит «восстановить правовое государство». В это время председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон покинул самопровозглашенную республику и скрылся в Бельгии. Точно так же поступили некоторые другие сепаратисты.
«Каталония сдалась Испании: Карлос Пучдемон обвинен в мятеже», — констатировал пользователь с ником Васяндр.
Каталония сдалась Испании: Карлос Пучдемон обвинен в мятежеhttps://t.co/ri0dRHkyd0 pic.twitter.com/hafI9TOnlh— Васяндр (@ivasyansky) 30 октября 2017 г.
«Каталония на данный момент также принадлежит всем испанцам, как и каталонцам», — выразил свое мнение марвин химтрэйл.
Каталония на данный момент также принадлежит всем испанцам, как и каталонцам.— марвин химтрэйл (@niemalsnoch) 30 октября 2017 г.
«А Пучдемона возьмут под стражу? #Каталония», — интересуется Konstantin v. Eggert.
А Пучдемона возьмут под стражу? #Каталония— Konstantin v. Eggert (@kvoneggert) 30 октября 2017 г.
«Каталония, испанский прокурор обвиняет Пуджидмонта в восстании, но должен задуматься о том, какая разница между диалоги и навязыванием», — написал в своем микроблоге Giovanni Roi.
Каталония, испанский прокурор обвиняет Пуджидмонта в восстании, но должен задуматься о том, какая разница между диалоги и навязыванием— Giovanni Roi (@GiovanniRoi) 30 октября 2017 г.