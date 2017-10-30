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#Соцсети
Сегодня в Сети: Гордон идет в президенты, сын Хрущева сравнил Россию и США
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    Сегодня в Сети: Гордон идет в президенты, сын Хрущева сравнил Россию и США

    18:24  30 Октября 2017
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    Сегодня в Сети: Гордон будет баллотироваться в президенты РФ, глава Каталонии бежал в Бельгию

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов социальных сетей.

    Журналистка и общественный деятель Екатерина Гордон заявила о намерении участвовать в президентской гонке 2018 году. Как признается потенциальный кандидат в президенты РФ, она впервые решила воспользоваться своим законным правом участвовать в выборах. Также Гордон заявила, что ее решение не было согласовано с администрацией президента. Согласно действующему законодательству, ей необходимо будет собрать 300 тысяч подписей за выдвижение. Пользователи соцсетей восприняли новость с иронией.

    «Журналист Екатерина Гордон решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Что-то пока Боря Моисеев отмалчивается!» — написал Дональд Трамп.

    «Сперва президентом захотела быть Собчак, теперь Екатерина Гордон. Когда уже в кандидаты заявится Ольга Бузова? Так победим! #гордон #собчак», — заметил пользователь с никнеймом коттотвиттер.

    «Екатерина Гордон заявила о планах участвовать в президентской гонке. Совсем Навального затравили», — высказался Во///дь.

    «Ксения Собчак, Екатерина Гордон ... Елена Малышева, Лариса Гузеева?» — заметил Интерфакс-космос.

    Младший сын генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев, который с 1991 года живет в Америке, рассказал о технологическом «отставании» Советского Союза и России от США. Также Хрущев-младший высказался по поводу холодной войны: по его мнению, США были гарантом мира, а СССР же стремился «не показывать испуг и слабость».

    Пользователи Рунета с неодобрением восприняли заявление Сергея Хрущева.

    «Живущий в США сын Хрущёва гадит на свою Родину», — пишет Вадим.

    «Сын Хрущёва сравнивает мощь страны-бензоколонки и страны-аферистки-мошенницы, у которой ещё и печатный станок. Он что, дурак?» — прокомментировал Игорь.

    «Сколько заплатили этому кукурузному початку? "Россия не сравнится по мощи с США" − сын Хрущева», — написал Александр.

    Парламент Каталонии признал решение Мадрида о роспуске законодательного органа автономного сообщества. Таким образом, парламент фактически прекратил свою деятельность. Испанские власти считают, что эта мера позволит «восстановить правовое государство». В это время председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон покинул самопровозглашенную республику и скрылся в Бельгии. Точно так же поступили некоторые другие сепаратисты.

    «Каталония сдалась Испании: Карлос Пучдемон обвинен в мятеже», — констатировал пользователь с ником Васяндр.

    «Каталония на данный момент также принадлежит всем испанцам, как и каталонцам», — выразил свое мнение марвин химтрэйл.

    Каталония на данный момент также принадлежит всем испанцам, как и каталонцам.

    — марвин химтрэйл (@niemalsnoch) 30 октября 2017 г.

    «А Пучдемона возьмут под стражу? #Каталония», — интересуется Konstantin v. Eggert.

    «Каталония, испанский прокурор обвиняет Пуджидмонта в восстании, но должен задуматься о том, какая разница между диалоги и навязыванием», — написал в своем микроблоге Giovanni Roi.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #каталония #политика #общество
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