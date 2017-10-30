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Стало известно, где находится бывший глава Каталонии
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    Стало известно, где находится бывший глава Каталонии

    18:27  30 Октября 2017
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    Стало известно, где находится бывший глава Каталонии

    Барселона, 30 октября. Отстраненный от должности глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, находится в Брюсселе, сообщили источники испанских СМИ.

    «Пучдемон, скорее всего, находится в Брюсселе», — передает телеканал La Sexta.

    Журналисты, ссылаясь на источники в министерстве внутренних дел Испании, предполагают, что Пучдемон встречается в Брюсселе с фламандскими политиками. Предполагается, что там же находятся и другие уволенные каталонские чиновники.

    Ранее бывший глава Каталонии опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой можно было рассмотреть вид из окна кабинета — небо и крышу здания женералитета — правительства. Однако источники не смогли ответить на вопрос, когда была сделана эта фотография, и может ли Пучдемон находится в здании правительства Каталонии, передает РИА Новости.

     

    Bon dia ????

    A post shared by Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) on

    Ранее генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса объявил о регистрации генпрокуратурой двух исков против политиков, которые подготовили референдум и провозгласили независимость Каталонии.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #каталония #испания #брюссель #пучдемон
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