Стало известно, где находится бывший глава Каталонии

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Барселона, 30 октября. Отстраненный от должности глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, находится в Брюсселе, сообщили источники испанских СМИ.

«Пучдемон, скорее всего, находится в Брюсселе», — передает телеканал La Sexta.

Журналисты, ссылаясь на источники в министерстве внутренних дел Испании, предполагают, что Пучдемон встречается в Брюсселе с фламандскими политиками. Предполагается, что там же находятся и другие уволенные каталонские чиновники.

Ранее бывший глава Каталонии опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой можно было рассмотреть вид из окна кабинета — небо и крышу здания женералитета — правительства. Однако источники не смогли ответить на вопрос, когда была сделана эта фотография, и может ли Пучдемон находится в здании правительства Каталонии, передает РИА Новости.

Bon dia ???? A post shared by Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) on Oct 29, 2017 at 11:39pm PDT

Ранее генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса объявил о регистрации генпрокуратурой двух исков против политиков, которые подготовили референдум и провозгласили независимость Каталонии.