Путин рассказал о последствиях политических репрессий для России

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Москва, 30 октября. Не может существовать никаких оправданий политическим репрессиям, последствия которых Россия ощущает до сих пор, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия Мемориала жертвам политических репрессий.

«Сама память, четкость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением к их повторению», — констатировал российский лидер.

Он отметил, что долг россиян не допустить повторения этих жутких событий. Глава государства подчеркнул, что «никаких оправданий этим преступлениям быть не может».

«Последствия мы ощущаем до сих пор, — заметил президент. — Наш долг — не допустить забвения».

Путин рассказал о последствиях этих ужасных событий. Он обратил внимание, что эти преступления против народа нанесли «жесткий удар» по его корням, культуре, самосознанию.

«Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более — невозможно ничем оправдать, — обратил внимание российский лидер. — Никакими высшими так называемыми благами народа».



