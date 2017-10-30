Главные новости 30 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 30 октября.

Обвиненный в домогательствах актер Кевин Спейси объявил себя геем. По словам Спейси, он не помнит случая, в котором его обвинил коллега Энтони Рэпп, однако готов принести самые искренние извинения актеру.

Организация «Всеукраинский союз ветеранов АТО» разместила на своей странице в Facebook обращение к испанскому королю Филиппу VI. Бывшие украинские военные заявили о готовности встать на защиту территориальной целостности Испании и противостоять сепаратистским выступлениям в Каталонии. Война «за прописку»: Ищенко объяснил, почему «ветераны АТО» рвутся в Каталонию.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении приоритетов проезда на перекрестках с круговым движением. Теперь его получат двигающиеся по кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением.

Сын Никиты Хрущева Сергей заявил, что Россия сегодня не сравнится по своей мощи с Соединенными штатами. Сын Хрущева заявил, что Россия не сравнится по мощи с США.

Журналистка, автор и исполнитель песен, общественный деятель Екатерина Гордон планирует баллотироваться в президенты России. Телеведущий Владимир Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России.

Видеоблогер Павел Суслов провел тест-драйв российского компактного внедорожника Lada 4х4 «Нива» для автолюбителей в США. Американцы оценили внешний вид и ходовые качества российской «Нивы».

Комбат ВСУ рассказал, когда закончится война в Донбассе. По словам комбата Филина, он готов продолжать войну в Донбассе до тех пор, пока Украина не вернет себе «территориальную целостность».