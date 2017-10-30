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Общество
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Политика
Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании
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    Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

    18:54  30 Октября 2017
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    Трамп о деле Манафорта: Не было никакого сговор

    Вашингтон, 30 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проинформирован об обвинениях, которые были предъявлены бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту.

    Как отметил глава государства, никакого сговора с российской стороной не было.

    «Извините, но это было несколько лет назад, до того, как Пол Манафорт присоединился к кампании Трампа. Однако почему никто не обращает внимания на непорядочную Хиллари и демократов? Кроме того, не было никакого сговора!» – подчеркнул политик.

    Напомним, ранее стало известно о том, что экс-руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения в рамках скандального расследования дела о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы.

    Автор: Алексей Громов
    #трамп
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