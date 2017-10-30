Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

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Вашингтон, 30 октября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проинформирован об обвинениях, которые были предъявлены бывшему руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту.

Как отметил глава государства, никакого сговора с российской стороной не было.

«Извините, но это было несколько лет назад, до того, как Пол Манафорт присоединился к кампании Трампа. Однако почему никто не обращает внимания на непорядочную Хиллари и демократов? Кроме того, не было никакого сговора!» – подчеркнул политик.

....Also, there is NO COLLUSION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что экс-руководителю предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту предъявлены обвинения в рамках скандального расследования дела о так называемом «российском вмешательстве» в американские выборы.