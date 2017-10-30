Хама: САА обнаружила в Акербате телеоборудование ИГ американского производства

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Акербат, 30 октября. Бойцы правительственных войск нашли в освобожденном от «Исламского государства»1 Акербате телекоммуникационное оборудование производства США.

Командование Сирийской арабской армии сообщило, что военнослужащие передовых отрядов САА, участвовавшие в освобождении Акербата от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) обнаружили в одном из строений телекоммуникационные устройства, при помощи которых джихадисты вели вещание из захваченных районов города.

Отмечается, что Sonicwall является известным американским брендом, производящим телекоммуникационное оборудование. Штаб-квартира компании размещается в городе Сан-Хосе, штат Калифорния.

1 Организация запрещена на территории РФ.