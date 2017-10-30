Экс-главу штаба Трампа назвали украинским агентом и обвинили в отмывании денег

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Вашингтон, 30 октября. Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подозревается в лоббировании интересов Украины и отмывании полученных от Киева денег.

Как утверждается в обвинительном заключении, Манафорт вместе со своим партнером Риком Гейтсом в 2006-2015 годах получили несколько десятков миллионов долларов для ведения лоббистской деятельности в интересах Украины.

Заказчиками, по версии прокуратуры, выступили правительство Украины, «Партия регионов», «Оппозиционный блок» и бывший президент Украины Виктор Янукович. В задачи Манафорта и Гейтса входила подготовка санкций против Украины и уголовного дела против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

«Между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, а также самого Януковича. Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от своей работы на Украину», — говорится в заключении.

Правоохранительные органы США полагают, что лично Манафорт участвовал в отмывании 18 млн долларов, полученных от Киева. Всего же через его оффшорные счета прошло не менее 75 млн долларов.