Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Экс-главу штаба Трампа назвали украинским агентом и обвинили в отмывании денег
Политика
Экс-главу штаба Трампа назвали украинским агентом и обвинили в отмывании денег
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-главу штаба Трампа назвали украинским агентом и обвинили в отмывании денег

    17:53  30 Октября 2017
    57

    Экс-главу штаба Трампа назвали украинским агентом и обвинили в отмывании денег

    Вашингтон, 30 октября. Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подозревается в лоббировании интересов Украины и отмывании полученных от Киева денег.

    Как утверждается в обвинительном заключении,  Манафорт вместе со своим партнером Риком Гейтсом в 2006-2015 годах получили несколько десятков миллионов долларов для ведения лоббистской деятельности в интересах Украины.

    Экс-главу штаба Трампа назвали украинским агентом и обвинили в отмывании денег

    Заказчиками, по версии прокуратуры, выступили правительство Украины, «Партия регионов», «Оппозиционный блок» и бывший президент Украины Виктор Янукович. В задачи Манафорта и Гейтса входила подготовка санкций против Украины и уголовного дела против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

    «Между 2006 и 2015 годами Манафорт и Гейтс действовали как незарегистрированные агенты правительства Украины, а также самого Януковича. Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от своей работы на Украину», — говорится в заключении.

    Правоохранительные органы США полагают, что лично Манафорт участвовал в отмывании 18 млн долларов, полученных от Киева. Всего же через его оффшорные счета прошло не менее 75 млн долларов.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #украина #гейтс #отмывание денег #манафорт #обвинения #лоббирование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        2781
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        320
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        1060
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        360