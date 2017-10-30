Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водителя маршрутки, по вине которого погиб пассажир в Прикамье, отправят в колонию
Политика
Изображая жертву: в Госдуме объяснили, почему Киев так любит тему «оккупированного Крыма»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Изображая жертву: в Госдуме объяснили, почему Киев так любит тему «оккупированного Крыма»

    18:13  30 Октября 2017
    67

    Изображая жертву: в Госдуме объяснили, почему Киев так любит тему «оккупированного Крыма»

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев внесет в ООН новый проект резолюции по поводу якобы нарушения Россией прав человека в Крыму. «Завтра [во вторник] мы выйдем с новым очень сильным и жестким проектом относительно ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма, — заявил Климкин на брифинге в Киеве по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом. — Эта резолюция должна осудить действия России по недопущению международных и гуманитарных организаций в оккупированный Крым».

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что на Украине сознательно муссируют тему якобы «оккупированного» Крыма.

    «Киевскую резолюцию еще надо увидеть, чтобы говорить о ней более предметно, — отметила Светлана Журова в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но подобные заявления мы слышим не в первый раз — Украина делает их постоянно. Поэтому надо сначала дождаться, потом понять, как и где эту резолюцию будут обсуждать, и как по ней будут голосовать. Но, конечно, у нас по этому вопросу есть своя позиция».

    "Я неоднократно бывала в Крыму"

    Обвинения, озвученные Климкиным в адрес России, кажутся Светлане Журовой более чем странными.

    «Меня всегда удивляют такие разговоры, — отметила она. — Кто не допускает, куда не допускают? Крым — это часть России. Я неоднократно бывала в Крыму, чаще всего я приезжаю туда не в связи с официальными мероприятиями, а в частном порядке. И будь я даже совершенно сторонним человеком, могу с уверенностью сказать — я не заметила там никакого ущемления чьих-либо прав».

    Впрочем, по словам первого зампреда комитета ГД по международным делам, в любом случае все решения, принимаемые Генассамблей ООН, носят исключительно рекомендательный характер.

    «Для Украины здесь главное — вовсе не права человека, тут специально упомянуты слова «оккупированный Крым», — отметила депутат. — Заметьте, в последнее время упоминания про якобы «оккупированный» Крым снова все чаще и чаще звучат в западной прессе, в каких-то документах. Поэтому мне кажется, что для Украины важны не права человека, им важно в очередной раз поднять эту тему, чтобы заставить Россию оправдываться».

    Светлана Журова

    По словам Светланы Журовой, эта антироссийская кампания, без сомнения, спланирована и скоординирована, но основная партия здесь доверена именно киевским властям.

    «Это очень скоординированные действия, — отметила она. — При этом Украина сама себя науськивает, потому что у Киева просто нет другой внешнеполитической повестки. Это их единственная повестка — дескать, мы в опасности, у нас «оккупировали» часть территории. И украинские власти будут и дальше держаться этой повестки, чтобы не выполнять минские соглашения и обвинять Россию в «агрессии». У Киева просто нет другого пути, кроме как представить себя жертвой, и он эту жертву будет из себя изображать», — резюмировала Светлана Журова.

    Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведенного там референдума в марте 2014 года. В ходе референдума 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что Крым вошел в состав России демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и вопрос о его принадлежности закрыт окончательно.

    Автор: Ирина Петрова
    #оон #крым #климкин #журова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        19:14   30 Октября 2017
        32
        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        18:54   30 Октября 2017
        59
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        3713
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        353