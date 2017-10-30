Изображая жертву: в Госдуме объяснили, почему Киев так любит тему «оккупированного Крыма»

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев внесет в ООН новый проект резолюции по поводу якобы нарушения Россией прав человека в Крыму. «Завтра [во вторник] мы выйдем с новым очень сильным и жестким проектом относительно ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма, — заявил Климкин на брифинге в Киеве по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом. — Эта резолюция должна осудить действия России по недопущению международных и гуманитарных организаций в оккупированный Крым».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что на Украине сознательно муссируют тему якобы «оккупированного» Крыма.

«Киевскую резолюцию еще надо увидеть, чтобы говорить о ней более предметно, — отметила Светлана Журова в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но подобные заявления мы слышим не в первый раз — Украина делает их постоянно. Поэтому надо сначала дождаться, потом понять, как и где эту резолюцию будут обсуждать, и как по ней будут голосовать. Но, конечно, у нас по этому вопросу есть своя позиция».

Обвинения, озвученные Климкиным в адрес России, кажутся Светлане Журовой более чем странными.

«Меня всегда удивляют такие разговоры, — отметила она. — Кто не допускает, куда не допускают? Крым — это часть России. Я неоднократно бывала в Крыму, чаще всего я приезжаю туда не в связи с официальными мероприятиями, а в частном порядке. И будь я даже совершенно сторонним человеком, могу с уверенностью сказать — я не заметила там никакого ущемления чьих-либо прав».

Впрочем, по словам первого зампреда комитета ГД по международным делам, в любом случае все решения, принимаемые Генассамблей ООН, носят исключительно рекомендательный характер.

«Для Украины здесь главное — вовсе не права человека, тут специально упомянуты слова «оккупированный Крым», — отметила депутат. — Заметьте, в последнее время упоминания про якобы «оккупированный» Крым снова все чаще и чаще звучат в западной прессе, в каких-то документах. Поэтому мне кажется, что для Украины важны не права человека, им важно в очередной раз поднять эту тему, чтобы заставить Россию оправдываться».

По словам Светланы Журовой, эта антироссийская кампания, без сомнения, спланирована и скоординирована, но основная партия здесь доверена именно киевским властям.

«Это очень скоординированные действия, — отметила она. — При этом Украина сама себя науськивает, потому что у Киева просто нет другой внешнеполитической повестки. Это их единственная повестка — дескать, мы в опасности, у нас «оккупировали» часть территории. И украинские власти будут и дальше держаться этой повестки, чтобы не выполнять минские соглашения и обвинять Россию в «агрессии». У Киева просто нет другого пути, кроме как представить себя жертвой, и он эту жертву будет из себя изображать», — резюмировала Светлана Журова.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведенного там референдума в марте 2014 года. В ходе референдума 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Москва неоднократно заявляла, что Крым вошел в состав России демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, и вопрос о его принадлежности закрыт окончательно.