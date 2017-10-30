Ирак: Эрбиль и Багдад договорились по спорным территориям в Ниневии

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Багдад, 30 октября. На переговорах между министерствами обороны Ирака и пешмерга Курдистана стороны достигли нескольких соглашений по спорным территориям.

Источник в Багдаде сообщил, что курдская и иракская стороны пришли к соглашению по некоторым районам Ниневийской равнины, а также по пограничному переходу Фиш-Хабур.

Районы Сихела, Файда, Алкош, Гуэр, Шейхан, Махмудия, Хазир и Маклуб, расположенные к северо-западу от столицы Ниневии Мосула, переходят под защиту и совместное управление специально созданными силами.

Пограничный переход между Ираком и Сирией Фиш-Хабур (Пешхабур) занимается федеральными силами, пешмерга, а также американскими войсками.

Продолжается обсуждение нерешенных вопросов, связанных с рядом аэропортов и пограничных переходов.