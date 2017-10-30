Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Экс-главу штаба Трампа назвали украинским агентом и обвинили в отмывании денег
Весь мир
Ирак: Эрбиль и Багдад договорились по спорным территориям в Ниневии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак: Эрбиль и Багдад договорились по спорным территориям в Ниневии

    17:49  30 Октября 2017  /обновлено: 18:00  30 Октября 2017
    54

    Ирак: Эрбиль и Багдад договорились по спорным территориям в Ниневии

    Багдад, 30 октября. На переговорах между министерствами обороны Ирака и пешмерга Курдистана стороны достигли нескольких соглашений по спорным территориям.

    Источник в Багдаде сообщил, что курдская и иракская стороны пришли к соглашению по некоторым районам Ниневийской равнины, а также по пограничному переходу Фиш-Хабур.

    Районы Сихела, Файда, Алкош, Гуэр, Шейхан, Махмудия, Хазир и Маклуб, расположенные к северо-западу от столицы Ниневии Мосула, переходят под защиту и совместное управление специально созданными силами.

    Пограничный переход между Ираком и Сирией Фиш-Хабур (Пешхабур) занимается федеральными силами, пешмерга, а также американскими войсками.

    Продолжается обсуждение нерешенных вопросов, связанных с рядом аэропортов и пограничных переходов.

    Ирак: Эрбиль и Багдад договорились по спорным территориям в Ниневии

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #курды #ирак #курдистан #эрбиль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        2781
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        320
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        1060
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        360