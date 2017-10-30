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Политика
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Новости Сирии
Лавров и Чавушоглу договорились о продвижении переговоров по Сирии
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    Лавров и Чавушоглу договорились о продвижении переговоров по Сирии

    17:54  30 Октября 2017
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    Лавров и Чавушоглу договорились о продвижении переговоров по Сирии

    Москва, 30 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

    Российский и турецкий министры обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии. Переговоры проходили перед седьмой международной встречей по Сирии, которая состоится 30 и 31 октября в Астане.

    «В этой связи подтвержден обоюдный настрой на продолжение усилий, в том числе на многосторонних площадках, в интересах дальнейшего продвижения межсирийского переговорного процесса», — констатировали представители министерства иностранных дел.

    Лавров и Чавушоглу договорились о продвижении переговоров по Сирии

    Ранее Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом-Джавадом Зарифом. Министры обсудили координацию действий в интересах успешного продвижения астанинского процесса по политическому урегулированию в Сирии.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #сирия #турция #лавров #чавушоглу
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