Лавров и Чавушоглу договорились о продвижении переговоров по Сирии

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Москва, 30 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Российский и турецкий министры обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Сирии. Переговоры проходили перед седьмой международной встречей по Сирии, которая состоится 30 и 31 октября в Астане.

«В этой связи подтвержден обоюдный настрой на продолжение усилий, в том числе на многосторонних площадках, в интересах дальнейшего продвижения межсирийского переговорного процесса», — констатировали представители министерства иностранных дел.

Ранее Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом-Джавадом Зарифом. Министры обсудили координацию действий в интересах успешного продвижения астанинского процесса по политическому урегулированию в Сирии.