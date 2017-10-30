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Политика
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Вооруженный ножом мужчина напал на детсад в Армении и взял в заложники ребенка
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    Вооруженный ножом мужчина напал на детсад в Армении и взял в заложники ребенка

    17:37  30 Октября 2017
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    Вооруженный ножом мужчина напал на детсад в Армении и взял в заложники ребенка
    Ереван, 30 октября. Неизвестный мужчина напал с ножом на детский сад в Армении. ЧП произошло в городе Армавир в 48 км от Еревана. Сейчас преступник продолжает удерживать в заложниках одного ребенка.

    По словам источника в правоохранительных органах, большинство детей, а также сотрудников учреждения злоумышленник отпустил. 

    «Внутри здания мужчина удерживает одного ребенка», — сказал собеседник «Интерфакса».

    Начальник отдела информации и по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян уточнил, что никаких требований вооруженный мужчина не предъявил. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #армения #заложники #детсад
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