Вооруженный ножом мужчина напал на детсад в Армении и взял в заложники ребенка

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Ереван, 30 октября. Неизвестный мужчина напал с ножом на детский сад в Армении. ЧП произошло в городе Армавир в 48 км от Еревана. Сейчас преступник продолжает удерживать в заложниках одного ребенка.

По словам источника в правоохранительных органах, большинство детей, а также сотрудников учреждения злоумышленник отпустил.

«Внутри здания мужчина удерживает одного ребенка», — сказал собеседник «Интерфакса».

Начальник отдела информации и по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян уточнил, что никаких требований вооруженный мужчина не предъявил.

