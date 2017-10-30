Путин: Никто не преследует Серебренникова за политическую позицию

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Москва, 30 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что к нему обратилось значительное количество людей в связи с громким делом известного режиссера Кирилла Серебренникова.

«Он что, политический деятель? Его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства. Ну да, он творческий человек, он художник. Вы знаете, кто только на меня с этим ни выходил», — подчеркнул глава государства, который принял участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Как ранее сообщало издание «Газета.Ru», Басманный районный суд Москвы продлил до 19 января 2018 года домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, который подозревается в причастности к хищению 68 миллионов рублей.