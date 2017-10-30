Сирия: США планируют захватить Абу-Кемаль

В Избранное

Дамаск, 30 октября. США намерены перехватить инициативу в Сирии и захватить последний оплот «Исламского государства»1 в Дейр эз-Зоре.

Официальный представитель международной коалиции во главе с США Райан Диллон заявил о планах альянса начать операцию по освобождению города Абу-Кемаль. Данный населенный пункт остается последним крупным оплотом боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Дейр эз-Зор.

Эксперты считают, что США намерены перехватить инициативу у Сирийской арабской армии, которая уверенно освобождает регион от исламистов при поддержке ВКС РФ. Наземную часть операции США будут выполнять проамериканские курды из «Сирийских демократических сил».

1 Организация запрещена на территории РФ.