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Россия
Путин рассказал о том, что в России собирают биоматериал различных народов
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    Путин рассказал о том, что в России собирают биоматериал различных народов

    17:29  30 Октября 2017
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    Путин рассказал о том, что в России собирают биоматериал различных народов

    Москва, 30 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на территории России непонятно с какой целью идет сбор биологического материала представителей различных народов, назвав россиян объектом «большого интереса».

    «Биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — приводит РИА Новости слова Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    Отметим, что заявление Путина прозвучало в ответ на реплику директора Российского общественного института избирательного права Игоря Борисова, который сообщил, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения в РФ собирают образы российских граждан с неизвестными целями.

     

    Автор: Федор Веснин
    #путин #россия #биологический материал
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