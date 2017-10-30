Путин заявил о серьезных ограничениях для российских СМИ за рубежом

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Москва, 30 октября. Ограничения для российских СМИ за рубежом носят очень серьезный характер, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека.

Путин обратил внимание, что в черный список попало даже Russia Today.

«В список не такой, как у нас — там конкретные ограничения, — констатировал российский президент, — причем очень серьезные не морально-этического характера, а административно-финансового».

Власти США требуют от Russia Today зарегистрироваться как иностранного агента, а также хотят устроить разбирательство в конгрессе по возможному так называемому влиянию телеканала через соцсети на избирательные процессы в США. Главный редактор издания Маргарита Симоньян ранее призналась, что такого давления, как в США, Russia Today не испытывает ни в одной стране мира.