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Политика
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Политика
Путин заявил о серьезных ограничениях для российских СМИ за рубежом
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    Путин заявил о серьезных ограничениях для российских СМИ за рубежом

    17:33  30 Октября 2017
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    Путин заявил о серьезных ограничениях для российских СМИ за рубежом

    Москва, 30 октября. Ограничения для российских СМИ за рубежом носят очень серьезный характер, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека.

    Путин обратил внимание, что в черный список попало даже Russia Today.

    «В список не такой, как у нас — там конкретные ограничения, — констатировал российский президент, — причем очень серьезные не морально-этического характера, а административно-финансового».

    Путин заявил о серьезных ограничениях для российских СМИ за рубежом

    Власти США требуют от Russia Today зарегистрироваться как иностранного агента, а также хотят устроить разбирательство в конгрессе по возможному так называемому влиянию телеканала через соцсети на избирательные процессы в США. Главный редактор издания Маргарита  Симоньян ранее призналась, что такого давления, как в США, Russia Today не испытывает ни в одной стране мира.

    Автор: КатеринаТимошенская
    #путин #rt #сми
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