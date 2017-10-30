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Политика
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Политика
Эксперт назвал неуязвимыми системы боевого управления РФ для кибератак США
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    Эксперт назвал неуязвимыми системы боевого управления РФ для кибератак США

    17:18  30 Октября 2017
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    Эксперт объяснил, почему военные системы боевого управления РФ неуязвимы для кибератак США

    Эксперты и политические деятели в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» обсудили возможные угрозы России со стороны США. Поводом для дискуссии стали масштабные американские ядерные учения «Глобальный гром», которые начались сегодня утром.

    Кроме того, спикеры обсудили и другие, не менее важные вопросы, в частности, кибербезопасность.

    «Мы видим, что колоссальные средства американцы вкладывают в кибербезопасность. А у меня вопрос: а кибер- ли это безопасность? Знаете, почему я его задаю? Мы говорим, что есть наступательное вооружение, а есть оборонительное. Понятно, что его можно применить в обе стороны. Только ли о кибербезопасности мы говорим? Они инвестируют деньги в это направление, в том числе для того, чтобы наносить удары. Уязвимыми оказаться можем в том числе и мы [Россия]. Мне кажется, когда очень увеличивают бюджет, то этот бюджет идет на разработку рычагов давления на своих противников», — высказал мнение политолог и американист Сергей Судаков.

    По словам Судакова, очень многие американские институты и частные компании занимаются изучением вопросов кибербезопасности. Эксперт указал, что подобного рода разработки стоят больших денег, и власти США не стали бы инвестировать в бесперспективное направление.

    Ему возразил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Виктор Мураховский. По мнению Мураховского, отечественные автоматизированные системы боевого управления неуязвимы для кибератак, поскольку не имеют подключения к Интернету.

    «Российские военные системы боевого управления абсолютно неуязвимы, потому что они автономны. Они вообще не имеют никакого физического контакта с любыми другими сетями», — подытожил Мураховский.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сша #кибербезопасность
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