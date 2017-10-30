Ассанж: Политическая система США пытается связать Трампа

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Лондон, 30 октября. Система власти в Соединенных Штатах Америки пытается ограничить действия главы государства Дональда Трампа. Так считает известный журналист и основатель международной организации WikiLeaks Джулиан Ассанж.

По словам Ассанжа, Трамп пока не знает, как правильно задействовать рычаги политического давления. И американская система реагирует на неопытность политика.

«Политическая система США реагирует на неопытность Трампа как политического деятеля… При этом судебные органы США, конгресс, чиновники пытаются накинуть на него петли, чтобы связать его, ограничить возможности президента принимать быстрые решения», — объяснил журналист в интервью программе «Познер» на «Первом канале».

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал привлечь к ответственности экс-госсекретаря страны Хиллари Клинтон.