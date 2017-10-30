Путин об уголовных делах деятелей культуры: У нас нет желания кого-то «крючить»

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Москва, 30 октября. Российские власти не стремятся преследовать деятелей культуры. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества.

По его словам, единственный критерий, на который ориентируются власти при рассмотрении подобных дел, это соблюдение российского законодательства. Путин привел в пример замдиректора Эрмитажа и заместителя министра культуры РФ, которые также являются фигурантами уголовного дела.

«Их тоже освобождать? Давайте мы будем как-то относиться по-равному ко всем. Нет никакого желания кого-то «крючить», преследовать. Но все-таки, мы все должны исполнять закон вне зависимости от того, каким видом деятельность мы занимаемся», — отметил Путин.

Напомним, что в настоящее время правоохранительные органы проводят расследование в отношении «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, которая подозревается в хищении бюджетных средств.