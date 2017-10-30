Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Экс-главу штаба Трампа назвали украинским агентом и обвинили в отмывании денег
Россия
Путин об уголовных делах деятелей культуры: У нас нет желания кого-то «крючить»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин об уголовных делах деятелей культуры: У нас нет желания кого-то «крючить»

    17:08  30 Октября 2017
    39

    Путин об уголовных делах деятелей культуры: У нас нет желания кого-то «крючить»

    Москва, 30 октября. Российские власти не стремятся преследовать деятелей культуры. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества.

    По его словам, единственный критерий, на который ориентируются власти при рассмотрении подобных дел, это соблюдение российского законодательства. Путин привел в пример замдиректора Эрмитажа и заместителя министра культуры РФ, которые также являются фигурантами уголовного дела.

    Путин об уголовных делах деятелей культуры: У нас нет желания кого-то «крючить»

    «Их тоже освобождать? Давайте мы будем как-то относиться по-равному ко всем. Нет никакого желания кого-то «крючить»,  преследовать. Но все-таки, мы все должны исполнять закон вне зависимости от того, каким видом деятельность мы занимаемся», —  отметил Путин.

    Напомним, что в настоящее время правоохранительные органы проводят расследование в отношении «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, которая подозревается в  хищении бюджетных средств.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #преследование #деятели культуры
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        2750
        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        Жена задержанного по запросу США программиста Лисова просит Лаврова о помощи

        12:25   30 Октября 2017
        319
        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        Самая крайняя мера: как испанские СМИ реагируют на независимость Каталонии

        9:58   30 Октября 2017
        1060
        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        МО не подтвердило информацию СМИ о сокращении числа военных РФ в Сирии

        7:14   30 Октября 2017
        360