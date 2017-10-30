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Общество
Передовая группа ФСО едет в Челябинск перед визитом Путина
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    Передовая группа ФСО едет в Челябинск перед визитом Путина

    17:13  30 Октября 2017
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    Передовая группа ФСО едет в Челябинск перед визитом Путина

    Челябинск, 30 октября. В Челябинск в рамках подготовки к визиту президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева прибудет передовая группа Федеральной службы охраны (ФСО).

    Кроме того, в ближайшие дни в столицу Южного Урала приедут также представители федеральных ведомств, пишет «URA.RU» со ссылкой на источник в правительстве Челябинской области.

    Напомним, российско-казахстанский форум пройдет в Челябинске с 8 по 9 ноября. Деловая часть форума пройдет на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Здесь состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #урал #челябинск
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