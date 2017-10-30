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Политика
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Volkswagen отзывает в РФ 117 кроссоверов Skoda Yeti
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    Volkswagen отзывает в РФ 117 кроссоверов Skoda Yeti

    17:11  30 Октября 2017
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    Volkswagen отзывает в РФ 117 кроссоверов Skoda Yeti

    Москва, 30 октября. Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 117 кроссоверов Skoda Yeti, реализованных в 2017. Причиной отзыва автомобилей стало возможное отсутствие приваренного усилителя на левой стойке.

    Как сообщили в пресс-службе Росстандарта, на всех автомобилях Skoda Yeti будет проведена доработка левой стойки.

    Ожидается, что представители автомобильной компании проинформируют владельцев Skoda Yeti, попавших под отзыв. Они получат электронные письма или смс-сообщения, в которых будет говорится о необходимости ремонта их машины.

    Все работы по сервису авто будут осуществляться бесплатно.

    Автор: Алексей Громов
    #авто #skoda yeti
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