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«Джебхат ан-Нусра» лишилась еще одного полевого командира в Идлибе
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    «Джебхат ан-Нусра» лишилась еще одного полевого командира в Идлибе

    17:06  30 Октября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» лишилась еще одного полевого командира в Идлибе

    Идлиб, 30 октября. Неизвестные боевики организовали покушение на одного из главарей «Джебхат ан-Нусры».

    Медиа-крыло террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) сообщило, что группа неизвестных напала на командира организации, известного под именем Абу Абдель-Рахман аль-Мухаер, в населенном пункте Хан-Шейхун. Боевики в упор расстреляли автомобиль джихадиста.

    Отмечается, что покушения в провинции Идлиб происходят регулярно, накануне боевикам «Джебхат ан-Нусры» удалось предотвратить теракт, также подготовленный неизвестными силами. Они обнаружили, что около одной из баз группировки был оставлен автомобиль, начиненный большим количеством взрывчатки. Машину удалось разминировать.

    «Джебхат ан-Нусра» лишилась еще одного полевого командира в Идлибе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #хан-шейхун
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