«Джебхат ан-Нусра» лишилась еще одного полевого командира в Идлибе

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Идлиб, 30 октября. Неизвестные боевики организовали покушение на одного из главарей «Джебхат ан-Нусры».

Медиа-крыло террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) сообщило, что группа неизвестных напала на командира организации, известного под именем Абу Абдель-Рахман аль-Мухаер, в населенном пункте Хан-Шейхун. Боевики в упор расстреляли автомобиль джихадиста.

Отмечается, что покушения в провинции Идлиб происходят регулярно, накануне боевикам «Джебхат ан-Нусры» удалось предотвратить теракт, также подготовленный неизвестными силами. Они обнаружили, что около одной из баз группировки был оставлен автомобиль, начиненный большим количеством взрывчатки. Машину удалось разминировать.

1 Организация запрещена на территории РФ.