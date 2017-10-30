Лавров и глава МИД Ирана обсудили координацию действий в Сирии

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Москва, 30 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом-Джавадом Зарифом. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили координацию действий по урегулированию ситуации в Сирийской республике.

«Министры обсудили вопросы, касающиеся дальнейшей координации действий в интересах успешного продвижения Астанинского процесса по политическому урегулированию в Сирии», — отметили в дипведомстве.

Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ в Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва, со своей стороны, предпримет все возможные меры, для того, чтобы не допустить столкновений в Сирии между силами и представителями Ирана и западной коалиции во главе с США.