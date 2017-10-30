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Политика
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Новости Сирии
Лавров и глава МИД Ирана обсудили координацию действий в Сирии
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    Лавров и глава МИД Ирана обсудили координацию действий в Сирии

    17:29  30 Октября 2017
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    Лавров и глава МИД Ирана обсудили координацию действий в Сирии

    Москва, 30 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом-Джавадом Зарифом. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили координацию действий по урегулированию ситуации в Сирийской республике.

    «Министры обсудили вопросы, касающиеся дальнейшей координации действий в интересах успешного продвижения Астанинского процесса по политическому урегулированию в Сирии», — отметили в дипведомстве.

    Лавров и глава МИД Ирана обсудили координацию действий в Сирии

    Напомним, ранее спецпредставитель президента РФ в Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва, со своей стороны, предпримет все возможные меры, для того, чтобы не допустить столкновений в Сирии между силами и представителями Ирана и западной коалиции во главе с США. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #сирия #лавров
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