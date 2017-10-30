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Политика
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Идлиб: при обстреле со стороны турецкой армии погиб ребенок
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    Идлиб: при обстреле со стороны турецкой армии погиб ребенок

    16:57  30 Октября 2017
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    Идлиб: при обстреле со стороны турецкой армии погиб ребенок

    Идлиб, 30 октября. Военная операция армии Турции в сирийской провинции Идлиб привела к гибели ребенка.

    Местные источники в Идлибе сообщили, что несовершеннолетний подросток пытался перебраться через границу в районе населенного пункта Харим провинции Идлиб. Турецкие военнослужащие открыли огонь, ориентируясь на подозрительное движение. В результате обстрела ребенок погиб.

    Ранее сообщалось, что Турция ввела войска на территорию провинции Идлиб и оборудовала ряд контрольно-пропускных пунктов в ключевых точках региона. Анкара заявляет, что стремится обеспечить стабильность в провинции в соответствии с решениями, принятыми в Астане.

    Идлиб: при обстреле со стороны турецкой армии погиб ребенок

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #обстрел #анкара #идлиб
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