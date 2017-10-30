Идлиб: при обстреле со стороны турецкой армии погиб ребенок

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Идлиб, 30 октября. Военная операция армии Турции в сирийской провинции Идлиб привела к гибели ребенка.

Местные источники в Идлибе сообщили, что несовершеннолетний подросток пытался перебраться через границу в районе населенного пункта Харим провинции Идлиб. Турецкие военнослужащие открыли огонь, ориентируясь на подозрительное движение. В результате обстрела ребенок погиб.

Ранее сообщалось, что Турция ввела войска на территорию провинции Идлиб и оборудовала ряд контрольно-пропускных пунктов в ключевых точках региона. Анкара заявляет, что стремится обеспечить стабильность в провинции в соответствии с решениями, принятыми в Астане.