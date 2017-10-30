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Политика
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Общество
Путин: Не хочу, чтобы из России кто-то уезжал
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    Путин: Не хочу, чтобы из России кто-то уезжал

    16:57  30 Октября 2017  /обновлено: 17:27  30 Октября 2017
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    Путин: Не хочу, чтобы из России кто-то уезжал

    Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет, чтобы люди уезжали из России. По его словам, гражданам нашей страны необходимо реализовывать себя здесь. Однако для этого необходимо создать все условия.

    Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Я думаю, что вместе с вами, с помощью ваших рекомендаций, мы должны добиться того, чтобы наиболее ценные люди, те, которые могут принести максимальный результат в ходе своей работы, добивались бы этого результата здесь», — цитирует президента агентство РИА Новости.

    При этом Путин отметил, что Россия — это свободная страна. Это нормально, когда человек «где-то поработал, куда-то уехал, а потом вернулся», считает глава государства.

    Тем не менее, число уезжающих в другие страны россиян сокращается, резюмировал Путин. Сейчас многие люди, в том числе и ученые, возвращаются обратно.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия
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