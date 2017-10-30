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Политика
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Общество
Гордон заявила, что пойдет на выборы президента как самовыдвиженец
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    Гордон заявила, что пойдет на выборы президента как самовыдвиженец

    16:53  30 Октября 2017
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    Гордон заявила, что пойдет на выборы президента как самовыдвиженец

    Москва, 30 октября. Заявившая о своих президентских планах телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец. 

    «Самовыдвиженец», — заявила она, отвечая на вопрос, намерена ли она участвовать в выборах от какой-то партии. Кроме того, Гордон заявила, что в ближайшее время объявит дату пресс-конференцию, уточняет РИА Новости

    Напомним, в своей программе Гордон собирается сделать акцент на правах женщин и детей, защитой которых она занимается последние четыре года. При этом телеведущая особо подчеркнула, что является не представителем гламура и не «родилась с серебряной ложкой во рту», а выросла в простой семье.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #президентские выборы #гордон #выборы-2018 #самовыдвиженец
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